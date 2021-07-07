Экономика

20:18 07.07.2021

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2021г с $65 до $69/барр., в 2022г - с $60 до $67/барр.

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Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2021г с $65 до $69/барр., в 2022г - с $60 до $67/барр.

Минэнерго США повысило прогноз средней цены Brent на 2021 год до $68,8 с $65,2/барр., следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации ведомства (EIA).

"Спотовые цены на нефть марки Brent в июне составили в среднем $73 за баррель, что на $5 за баррель выше, чем в мае, и на $33 за баррель выше, чем в июне прошлого года. В ближайшие месяцы мы ожидаем, что добыча нефти стран ОПЕК+ окажется выше уровня потребления нефти. Мы ожидаем, что рост добычи притормозит постоянное сокращение мировых запасов нефти, которое происходило на протяжении большей части прошлого года, и сохранит цены на текущих уровнях - до средних $72 за баррель во второй половине 2021 года", - пишет EIA.

Прогноз цены Brent на 2022 год был повышен с $60/барр. до $67/барр.

"Однако в 2022 году мы ожидаем, что продолжающийся рост добычи в странах ОПЕК+ и ускоряющийся рост добычи сланцевой нефти в США наряду с ростом другого предложения опередят рост мирового потребления нефти и будут способствовать снижению цен на нефть", - говорится в докладе.

Теги: #brent #нефть
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