Украина и Литва договорились о восстановлении положительной динамики в торговле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с президентом Литвы Гитанасом Науседой относительно восстановления положительной динамики в торговле на уровне периода до пандемии COVID-19.

"По результатам этого года мы ожидаем, что объемы двусторонней торговли товарами и услугами (с Литвой – ИФ) восстановят положительную динамику и показатели докризисного периода. Мы договорились, что результаты соответствующей работы мы сможем подвести уже в конце этого года, в ходе очередного заседания Совета президентов Украины и Литовской Республики", - заявил Зеленский на совместном с президентом Литвы брифинге в Вильнюсе.

Он добавил, что "и при нынешнем динамичном сотрудничестве с Литвой, существует еще немало направлений и сфер, в которых можно достичь большего".

"Прежде всего, это сфера торгово-экономических отношений, инвестиционного и транспортно-транзитного сотрудничества", - сказал президент Украины.