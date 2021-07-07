Экономика

11:02 07.07.2021

Украина и Литва договорились о восстановлении положительной динамики в торговле

1 мин читать
Украина и Литва договорились о восстановлении положительной динамики в торговле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с президентом Литвы Гитанасом Науседой относительно восстановления положительной динамики в торговле на уровне периода до пандемии COVID-19.

"По результатам этого года мы ожидаем, что объемы двусторонней торговли товарами и услугами (с Литвой – ИФ) восстановят положительную динамику и показатели докризисного периода. Мы договорились, что результаты соответствующей работы мы сможем подвести уже в конце этого года, в ходе очередного заседания Совета президентов Украины и Литовской Республики", - заявил Зеленский на совместном с президентом Литвы брифинге в Вильнюсе.

Он добавил, что "и при нынешнем динамичном сотрудничестве с Литвой, существует еще немало направлений и сфер, в которых можно достичь большего".

"Прежде всего, это сфера торгово-экономических отношений, инвестиционного и транспортно-транзитного сотрудничества", - сказал президент Украины.

Теги: #торговля #украина #литва
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:12 07.07.2021
Госсекретарь США назвал пять ключевых реформ в Украине

Госсекретарь США назвал пять ключевых реформ в Украине

10:40 07.07.2021
Зеленский видит сближение Украины и ЕС как двухсторонний процесс

Зеленский видит сближение Украины и ЕС как двухсторонний процесс

10:27 07.07.2021
Президент Литвы: необходимо ясное видение того, как Украина может приблизиться к ЕС и НАТО

Президент Литвы: необходимо ясное видение того, как Украина может приблизиться к ЕС и НАТО

02:31 07.07.2021
Зеленская открыла в Литве выставку украинского авангардиста Богомазова и анонсировала запуск третьего украиноязычного аудиогида

Зеленская открыла в Литве выставку украинского авангардиста Богомазова и анонсировала запуск третьего украиноязычного аудиогида

20:05 06.07.2021
ФБР и НАБУ восстановили меморандум о взаимопонимании – посольство США

ФБР и НАБУ восстановили меморандум о взаимопонимании – посольство США

19:12 06.07.2021
ЕС представил стратегию устойчивого финансирования для борьбы с изменением климата

ЕС представил стратегию устойчивого финансирования для борьбы с изменением климата

18:29 06.07.2021
Зеленский обсудил с главой Евросовета подготовку к саммиту "Украина-ЕС" в октябре и работу формата "Ассоциированное трио"

Зеленский обсудил с главой Евросовета подготовку к саммиту "Украина-ЕС" в октябре и работу формата "Ассоциированное трио"

12:59 06.07.2021
На Каннском фестивале состоится премьера фильма украинского режиссера Сергея Лозницы о Бабьем Яре

На Каннском фестивале состоится премьера фильма украинского режиссера Сергея Лозницы о Бабьем Яре

12:00 06.07.2021
Украина надеется на сохранение жестких санкций против РФ и непризнание ПАСЕ выборов в Госдуму на оккупированных территориях - Кондратюк

Украина надеется на сохранение жестких санкций против РФ и непризнание ПАСЕ выборов в Госдуму на оккупированных территориях - Кондратюк

10:49 06.07.2021
Украина и Китай договорились о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры

Украина и Китай договорились о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" планирует 5-летние евробонды на $300 млн, назначила организаторов

Цена на газ Европе взлетела до $464/тыс. куб. м

Суд остановил предписание НАПК набсовету "Нафтогаза" с требованием расторгнуть контракт с Витренко

Зеленский: Европа должна объединиться в противодействии энергетической угрозе "Северного потока-2"

НКРЭКУ рекомендует воздержаться в двусторонних контрактах по купле-продаже э/э от ориентира на РСВ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" повысила на 10% должностные оклады получающих менее 30 тыс. грн сотрудников

Использование услуг закупщика Crown Agents позволило украинскому Минздраву за 5 лет сэкономить более $62 млн – отчет Transparency International

Сервисом автоматической оценки объектов недвижимости уже воспользовались более 25 тыс. раз

НКРЭКУ и ДТЭК поддержали инициативу АМКУ проверить действия участников рынка э/э на манипуляции

Киевляне с июля получат счета с авансовым платежом за отопление, который смогут внести для уменьшения платежей в зимний период

"Укрзализныця" планирует 5-летние евробонды на $300 млн, назначила организаторов

Рынок предложил заплатить за аренду вокзалов на 50% больше ожидаемого - "Укрзализныця"

Цена на газ Европе взлетела до $464/тыс. куб. м

Минэнерго предлагает ограничить продажи на РСВ трейдеров и поставщиков в процентной зависимости от их объемов

Минагрополитики Украины прогнозирует экспорт зерновых в 2021/22 МГ на уровне 2019/20МГ - ЕБА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА