"Укрзализныця" повысила на 10% должностные оклады получающих менее 30 тыс. грн сотрудников

АО "Укрзализныця" по предварительным договоренностям с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины, достигнутым в марте 2021, с июня текущего года повышает на 10% часовые тарифные ставки и должностные оклады работников, имеющих оклад менее 30 тыс. грн.

Как отмечается в сообщении на сайте УЗ в среду, уже за июль железнодорожники получат повышенные заработные платы.

"Выполняем договоренности - повышаем тарифные ставки и должностные оклады тем работникам, которых окладная часть менее 30 тыс. грн. Правление приняло решение ввести указанные изменения с 1 июня. За июль железнодорожники получат уже увеличенные зарплаты, а перерасчет за июнь будет осуществлен при начислении зарплаты за август", - цитируется в сообщении и.о. главы компании Иван Юрик.

По его словам, указанные предложения были проработаны совместно с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины, а изменения уже внесены в Положение об оплате труда работников АО "Укрзализныця".

Ранее Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины заявил о проведении массовой неполитической акции протеста, которая должна состояться 8 июля 2021 года возле центрального офиса "Укрзализныци" в Киеве.

Железнодорожники планировали требовать повышения тарифных ставок и должностных окладов работникам.