Экономика

17:01 06.07.2021

Сервисом автоматической оценки объектов недвижимости уже воспользовались более 25 тыс. раз

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Сервисом автоматической оценки объектов недвижимости уже воспользовались более 25 тыс. раз

Фонд госимущества (ФГИ) Украины 29 июня запустил в опытную эксплуатацию Сервис автоматической оценки объектов недвижимости, с его помощью сформировано уже более 25 тыс. справок, сообщила заместитель главы ФГИ Юлия Белова на пресс-конференции во вторник.

"В первый день работы сервиса было автоматически оценено 3,5 тыс. объектов, по результатам нотариусами было оформлено 1,5 тыс. сделок. Всего за время работы сервиса сформировано более 25 тыс. справок, заключено более 10 тыс. договоров по результатам оценки", – сказала она.

По словам Беловой, средства на разработку программного обеспечения сервиса выделило американское правительство через Агентство США по международному развитию (USAID).

Она отметила удобность и доступность использования сервиса автоматической оценки, нужен лишь доступ к интернету и электронной цифровой подписи, которую можно оформить через авторизованные центры сертификации ключей.

Сервис автоматической оценки объектов недвижимости формирует отчет за несколько секунд на основе big data. Как рассказала Белова, программа анализирует данные из трех источников – баз ЛУН и ОЛХ, реестра оценок и фактических цен.

"Мы понимаем, что цены на рынке недвижимости очень подвижны, поэтому, согласно договору с ЛУН и ОЛХ, анализируются данные за последние полгода", - добавила она.

"Справедливая оценка активов и имущества – одна из составляющих экономической стабильности и фактор повышения доверия инвесторов к Украине", - сказал глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

По его словам, создание и запуск в эксплуатацию Сервиса автоматической оценки объектов недвижимости является одним из четырех этапов комплексной реформы сферы оценки, которую проводит ФГИ. Так, в ходе первого этапа в феврале 2020 года были ликвидированы площадки-посредники, что уже позволило украинцам сэкономить более 1 млрд грн за год. Вторым этапом стал запуск указанного сервиса.

Кроме того, сообщил Сенниченко, ФГИ работает над ликвидацией так называемой "фракционной оценки" – земля и недвижимость на ней должны оцениваться вместе, а не по отдельности. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде и ожидает рассмотрения народными депутатами.

"Завершающим этапом комплексной реформы является внедрение международных стандартов оценочной деятельности: специальный законопроект предусматривает переход на международные стандарты оценки. Таким образом, мы получаем честность и справедливость во всех аспектах оценочной деятельности, которая влияет как на капитализацию бизнеса, благосостояние каждого гражданина, так и на повышение инвестиционной привлекательности Украины ", – подчеркнул Сенниченко.

Теги: #недвижимость #фги #сервис
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