Экономика

10:49 06.07.2021

Украина и Китай договорились о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры

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Украина и Китай договорились о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры

Украина и Китай подписали межправительственное соглашение, предусматривающее расширение сотрудничества двух стран и содействие реализации совместных проектов в области строительства инфраструктуры, а также привлечение Украиной средств на льготных условиях от КНР.

Как отмечается в сообщении на сайте Мининфраструктуры Украины во вторник, 30 июня указанное соглашение подписали министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао.

Среди приоритетов сотрудничества - железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство.

Согласно договору Украина и Китай будут поощрять компании и финансовые учреждения обеих стран к активному сотрудничеству в области строительства инфраструктурных объектов, а также способствовать установлению более тесных экономических связей между двумя странами и оказывать необходимую помощь и сопровождение в реализации совместных проектов.

Соглашение также предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства Китайской Народной Республики, необходимых для реализации инфраструктурных проектов.

В результате совместных консультаций стороны утвердят потенциальные проекты сотрудничества, которые будут поддерживаться средствами КНР.

Теги: #кубраков #украина #китай #мининфраструктуры
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