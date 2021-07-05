Экономика

16:03 05.07.2021

Первый раунд переговоров о пересмотре экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС может завершиться осенью 2021 года - Стефанишина

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Первый раунд переговоров о пересмотре экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС может завершиться осенью 2021 года - Стефанишина

Первый раунд переговоров о пересмотре экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом может завершиться осенью 2021 года, сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Фактически за один год мы (Украина - ИФ) прошли весь цикл переговоров - от инициирования пересмотра Соглашения об ассоциации до уже назначения первого раунда переговоров и готовности и с украинской, и с европейской стороны завершить их уже осенью этого года", - заявила Стефанишина в понедельник на слушаниях комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития по пересмотру экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

При этом она уточнила, что данный первый раунд в основном базируется на пересмотре тарифных условий торговли между Украиной и ЕС, чтобы "Украина и ЕС отработали все техники, методики и юридические аспекты принятия таких решений".

Вместе с тем на следующий раундах переговоров, по ее словам, Украина будет поднимать, в частности, вопросы об уменьшении барьеров в торговли и о присоединении к конвенции о едином режиме транзита ("таможенный безвиз").

По словам вице-премьера, на сегодняшний день динамика диалога с Европейским Союзом касательно пересмотра экономической части Соглашения об ассоциации существенно изменилась.

"Впервые за весь период действия Соглашения, и сегодня это было подтверждено уже официально, в рамках форума "Украина 30", Европейский Союз начал уже говорить, что Соглашение об ассоциации - это двусторонний документ, который должна выполнять не только Украина, но и ЕС. Я думаю, что это важный месседж для закрепления наших экономических отношений - между Украиной и странами Европейского Союза - как равноправных, пропорциональных", - отметила Стефанишина.

Во-вторых, подчеркнула она, переговоры Украины и ЕС, касающиеся пересмотра экономической части Соглашения об ассоциации, и вопросы об углублении экономической интеграции уже вышли из политической плоскости.

"Это очень важно, поскольку это свидетельствует о том, что взаимоотношения Украины и Европейского Союза взрослеют, и мы четко дали понять, что решения, которые касаются защиты интересов Украины или поддержки национальных товаропроизводителей, или же вообще вопросы дискуссии о торговых положениях Соглашения об ассоциации не могут быть предметом политического шантажа или политических манипуляций", - объяснила Стефанишина.

 

Теги: #соглашение #ес #стефанишина #украина
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