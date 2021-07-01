Экономика

22:06 01.07.2021

Доходы госбюджета в июне-2021 перевыполнены на 16% от плана

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Доходы госбюджета в июне-2021 перевыполнены на 16% от плана

Доходы государственного бюджета Украины в июне 2021 года составили 106,7 млрд грн, что на 15,9% выше планового показателя и на 18,7% меньше июня-2020, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно обнародованной в пятницу информации, общий фонд бюджета в июне получил 85 млрд грн, что на 6,9% выше плана и на 24,8% ниже показателя за июнь-2020.

Что касается показателей бюджетных доходов за январь-июнь, то они в 2021 году перевыполнены на 6,5% от плана и на 12,2% превышают прошлогодний уровень за указанный период.

В целом за первое полугодие этого года госбюджет получил почти 583 млрд грн, в том числе по общему фонду - 505,8 млрд грн, что на 4,9% выше плана и на 12,2% выше показателей января-июня-2020.

Как указало казначейство, таможня в июне текущего года принесла почти 31,3 млрд грн, что на 9,4% выше ожидаемого показателя и на 44,6% выше показателя аналогичного месяца 2020 года. В январе-июне этого года таможенные поступления составили 174,6 млрд грн, что на 4,8% превысило индикатив Минфина и на 39,6% - показать первого полугодия прошлого года.

Налоговые поступления в июне принесли в бюджет 50,8 млрд грн, эта сумма на 6,1% выше планового уровня и на 57% - прошлогоднего.

За январь-июнь 2021 налоговые поступления принесли в бюджет почти 291 млрд грн и на 6,2% были выше ожидаемого показателя и на 7,9% - января-июня-2020, показывают данные ГКСУ.

Согласно данным Госказначейства, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в прошлом месяце снизилось до 11,99 млрд грн по сравнению с 12,9 млрд грн в мае.

Доходы местных бюджетов в первом полугодии этого года были на 2,5% выше ожидаемого уровня - 159 млрд грн, что на 20,8% выше шести месяцев 2020-го. В июне местные бюджеты получили 27,5 млрд грн, что на 3,7% выше плана и на 22,8% больше прошлогоднего уровня.

Поступления от ЕСВ в июне составили 32,2 млрд грн, что на 28% больше, чем в июне-2020.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

Теги: #госбюджет #доходы #украина
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