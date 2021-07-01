Принятие законопроекта о реформе градостроительства ускорит реализацию "Большого строительства" – нардеп Шуляк

Принятие законопроекта №5655 о реформировании сферы градостроительной деятельности позволит перевести строительный рынок в цифровую площадь и ускорить реализацию президентской программы "Большое строительство", сообщила агентству "Интерфакс-Украина" соавтор законопроекта, народный депутат и председатель Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве Елена Шуляк.

"Соавторами законопроектов №5655 и №5656 выступили 140 и 147 депутатов, что свидетельствует о большой поддержке реформы. Законопроект №5655 позволит перевести строительный рынок на качественно новый уровень, а также ускорить реализацию программы "Большое строительство", – считает Шуляк.

По ее словам, законопроект об ответственности за нарушения в сфере градостроительной деятельности в настоящий момент разрабатывается и будет внесен в парламент в июле 2021 года.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в четверг приняла за основу законопроекты о реформе градостроительства, а также о зачислении административных сборов за услуги государственной регистрации в сфере строительства.