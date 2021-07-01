Экономика

10:44 01.07.2021

ПриватБанк запустил возможность для ФЛП продавать валюту круглосуточно

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ПриватБанк запустил возможность для ФЛП продавать валюту круглосуточно

Государственный ПриватБанк (Киев) с 1 июля продлил режим работы торговой сессии для клиентов физлиц-предпринимателей (ФЛП), что позволит им продавать валюту круглосуточно, сообщила пресс-служба банка в четверг.

Согласно сообщению, круглосуточный режим покупки валюты в ПриватБанке прежде всего будет удобным для ФЛП, занимающимся фрилансом и получающим оплату за услуги в валюте. 

Указывается, что, кроме стандартной торговой сессии для ФЛП и юрлиц, которая действует с 10:00 до 13:00, отныне продаж валюты банка доступен с 15:00 до 23:29 и с 00:20 до 09:00.

Пресс-служба напомнила, что в рамках одной операции ФЛП может осуществить продажу валюты на сумму до $20 тыс. или EUR20 тыс. по коммерческому курсу банка.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (561,062 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #флп #валюта #приватбанк
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