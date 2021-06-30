Экономика

20:31 30.06.2021

Число миллионеров в мире и их совокупное состояние выросло в 2020г - Capgemini

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Число миллионеров в мире и их совокупное состояние выросло в 2020г - Capgemini

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2020 году увеличилось на 7,6% и составило $79,6 трлн, говорится в ежегодном докладе World Wealth Report компании Capgemini SA.

Число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI) повысилось на 6,3% - до 20,8 млн человек. Росту богатства способствовал существенный подъем фондовых рынков, отмеченный в прошлом году.

После того, как Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) на протяжении пяти лет лидировал по обоим показателям, в 2020 году на первое место вновь вышла Северная Америка. Число HNWI там увеличилось на 10,7% и достигло 7 млн человек, их суммарный капитал вырос на 11,9% - до $24,3 трлн. Подъем в АТР составил соответственно 5,8% (до $6,9 млн человек) и 8,4% (до $24 трлн).

В Европе количество богатых людей выросло на 2,8% (до 5,4 млн), в Африке - на 2,7% (до 0,2 млн), на Ближнем Востоке - на 6,8% (до 0,8%). При этом в Латинской Америке оно сократилось на 4% (до 0,6 млн).

Совокупное состояние HNWI в Европе увеличилось на 4,5% (до $17,5 трлн), в Африке - на 3,8% (до $1,7 трлн), на Ближнем Востоке - на 10,7% (до $3,2 трлн), в Латинской Америке - на 0,5% (до $8,8 трлн).

Среди стран первое место по количеству богачей в прошлом году занимали США (6,575 млн, рост на 11,3%), далее следовала Япония (3,537 млн, +6,2%), Германия (1,535 млн, +6,9%) и Китай (1,461 млн, +11%). На долю этих государств приходилось 62,9% от числа всех HNWI в мире по сравнению с 61,6% в 2019 году и 58,4% в 2012 году, отмечается в сообщении.

Между тем в Великобритании их количество сократилось до 573 с 591, в Кувейте - до 205 с 207, в Бразилии - до 186 со 199. Снижение произошло только в этих трех странах из топ-25.

В акциях в первом квартале 2021 года в мире хранилось 30% состояния миллионеров (как и годом ранее), в денежных средствах и эквивалентах - 24% (25%), в активах с фиксированной доходностью - 18% (17%), в недвижимости - 15% (та же доля), в альтернативных инструментах - 14% (13%).

World Wealth Report использует данные из 71 государства, на долю которых приходится более 98% мирового валового национального дохода и 99% капитализации глобальных фондовых рынков.

Теги: #статистика #мир #миллионеры
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