Рада приняла за основу законопроект о постепенном увеличении суммы гарантирования до 600 тыс. грн к 2023 г.

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект о получении государственным Ощадбанком (Киев) статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ, №5542-1), которым предлагается поэтапно увеличить сумму гарантирования до 600 тыс. грн с 1 января 2023 года.

За законопроект проголосовали 235 народных депутата в среду.

Как сообщалось, глава парламентского комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев совместно с нардепами Ириной Аллахвердиевой, Викторией Кинзбурской и Юлией Диденко 28 мая зарегистрировал законопроект №5542-1.

Согласно тексту пояснительной записки, целью законопроекта является решение проблемы реструктуризации долговых обязательств ФГВФЛ перед Минфином, приближение украинского законодательства в сфере функционирования системы гарантирования вкладов к законодательству ЕС и достижение необходимого уровня обеспеченности системы гарантирования вкладов физлиц, покрытие прогнозируемого объема рисков в банковской системе, увеличение суммы предельного размера возмещения средств.

Как сообщалось, во время банковского кризиса 2014-2017 гг. для своевременных и полных выплат вкладчиков почти 90 неплатежеспособных банков Украины Фонд был вынужден привлечь почти 80 млрд грн кредитных средств под рыночные 10-14% от правительства и Нацбанка

Фонд полностью рассчитался с НБУ, выплатив 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн - начисленные проценты, а также перечислил Минфину 19,6 млрд грн, из которых 7 млрд грн - проценты. Остаток долга перед государством сегодня составляет 46,94 млрд грн, по которым до 2031 года будет начислено еще 64,16 млрд грн процентов.