Экономика

14:26 30.06.2021

Рада приняла за основу законопроект о постепенном увеличении суммы гарантирования до 600 тыс. грн к 2023 г.

2 мин читать
Рада приняла за основу законопроект о постепенном увеличении суммы гарантирования до 600 тыс. грн к 2023 г.

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект о получении государственным Ощадбанком (Киев) статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ, №5542-1), которым предлагается поэтапно увеличить сумму гарантирования до 600 тыс. грн с 1 января 2023 года.

За законопроект проголосовали 235 народных депутата в среду.

Как сообщалось, глава парламентского комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев совместно с нардепами Ириной Аллахвердиевой, Викторией Кинзбурской и Юлией Диденко 28 мая зарегистрировал законопроект №5542-1.

Согласно тексту пояснительной записки, целью законопроекта является решение проблемы реструктуризации долговых обязательств ФГВФЛ перед Минфином, приближение украинского законодательства в сфере функционирования системы гарантирования вкладов к законодательству ЕС и достижение необходимого уровня обеспеченности системы гарантирования вкладов физлиц, покрытие прогнозируемого объема рисков в банковской системе, увеличение суммы предельного размера возмещения средств. 

Как сообщалось, во время банковского кризиса 2014-2017 гг. для своевременных и полных выплат вкладчиков почти 90 неплатежеспособных банков Украины Фонд был вынужден привлечь почти 80 млрд грн кредитных средств под рыночные 10-14% от правительства и Нацбанка

Фонд полностью рассчитался с НБУ, выплатив 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн - начисленные проценты, а также перечислил Минфину 19,6 млрд грн, из которых 7 млрд грн - проценты. Остаток долга перед государством сегодня составляет 46,94 млрд грн, по которым до 2031 года будет начислено еще 64,16 млрд грн процентов.

Теги: #законопроект #сумма #гарантирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:47 30.06.2021
"Голос" призывает Раду принять в четверг законопроекты о коренных народах и отмене СЭЗ "Крым"

"Голос" призывает Раду принять в четверг законопроекты о коренных народах и отмене СЭЗ "Крым"

13:41 30.06.2021
Рада приняла за основу законопроект об обязательном использовании не менее 5% биотоплива в автобензине с 1 мая 2022 года

Рада приняла за основу законопроект об обязательном использовании не менее 5% биотоплива в автобензине с 1 мая 2022 года

12:30 30.06.2021
Рада приняла в целом необходимый по программе с МВФ "банковский" закон

Рада приняла в целом необходимый по программе с МВФ "банковский" закон

11:10 30.06.2021
Рада в четверг планирует принять в первом чтении законопроект о коренных народах - Арахамия

Рада в четверг планирует принять в первом чтении законопроект о коренных народах - Арахамия

07:11 30.06.2021
Палата представителей Конгресса США вновь приняла законопроект об удалении из Капитолия статуй конфедератов

Палата представителей Конгресса США вновь приняла законопроект об удалении из Капитолия статуй конфедератов

17:00 29.06.2021
Зеленский внес в Раду проект закона о большом государственном гербе

Зеленский внес в Раду проект закона о большом государственном гербе

11:33 28.06.2021
Зеленский заявил, что вносит в Раду как неотложный законопроект о большом гербе Украины

Зеленский заявил, что вносит в Раду как неотложный законопроект о большом гербе Украины

18:28 27.06.2021
Фиала отверг мнение о его соответствии критериям олигарха по законопроекту президента

Фиала отверг мнение о его соответствии критериям олигарха по законопроекту президента

12:53 25.06.2021
Разумков считает правильной разработку законопроекта о деятельности Офиса президента

Разумков считает правильной разработку законопроекта о деятельности Офиса президента

11:51 25.06.2021
В Раде зарегистрировали законопроект об основах правотворческой деятельности

В Раде зарегистрировали законопроект об основах правотворческой деятельности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Моратория на продажу земли нет ни в одной успешной стране – Шмыгаль

Степанян сменил Люнгмана на посту постпреда МВФ в Украине

Рада приняла в целом необходимый по программе с МВФ "банковский" закон

Министр агрополитики обнародовал список документов, необходимых для продажи земли

Объем продаж ОВГЗ на аукционах упал до 2,5 млрд грн при неизменных ставках

ПОСЛЕДНЕЕ

Моратория на продажу земли нет ни в одной успешной стране – Шмыгаль

Бизнес-ассоциации призывают парламент к диалогу относительно ресурсного законопроекта

Степанян сменил Люнгмана на посту постпреда МВФ в Украине

Рада приняла в целом закон об упрощении присоединения к газовым сетям

Минагрополитики ищет за рубежом компании по ирригации для реконструкции систем орошения на юге Украины

Гособоронзаказ на 2021 год выполнен на 68% - замминистра обороны Украины

НБУ разрешил уполномоченным учреждениям продавать наличную инвалюту физлицам за безналичную гривню

Министр агрополитики обнародовал список документов, необходимых для продажи земли

Секретариат Энергосообщества против допограничений на рынке э/э и призывает НКРЭКУ усилить мониторинг и расследования

Объем продаж ОВГЗ на аукционах упал до 2,5 млрд грн при неизменных ставках

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА