Экономика

13:08 30.06.2021

Степанян сменил Люнгмана на посту постпреда МВФ в Украине

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Степанян сменил Люнгмана на посту постпреда МВФ в Украине

Ведущий экономист МВФ в ОАЭ Вахрам Степанян сменил Йосту Люнгмана на посту постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине, сообщило постоянное представительство Фонда в Украине в среду.

"Международный валютный фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине. На этом посту он сменил Йосту Люнгмана", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Степанян приступил к работе 28 июня.

Как указала пресс-служба постоянного представительства Фонда в Украине, Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет в должности постпреда МВФ в Украине.

"Изменение постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала МВФ. Господин Степанян, гражданин Армении, работает в МВФ с 2008 года ", – указано в сообщении.

Как указано на сайте МВФ, Степанян работал в Фонде в разных странах, последняя его должность - ведущий экономист в ОАЭ. Также он работал над денежно-кредитными, фискальными и структурными реформами в Албании, Черногории, Венгрии, Румынии, Омане и других странах. До прихода в МВФ Степанян работал со Всемирным банком.

Нынешний постпред МВФ в Украине имеет степени в сфере экономики, делового администрирования и финансов Армянского государственного экономического университета, Американского университета Армении и Лондонского университета соответственно.

Теги: #степанян #постпред #мвф
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