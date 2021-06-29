Экономика

19:18 29.06.2021

ФГИ запустил сервис автоматической оценки недвижимости

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ФГИ запустил сервис автоматической оценки недвижимости

Фонд государственного имущества (ФГИ) запустил в эксплуатацию сервис автоматической оценки недвижимости в единой базе данных отчетов об оценке с функцией формирования электронных справок.

Как сообщила пресс-служба Фонда, электронная справка об оценочной стоимости объекта действительна в течение 30 календарных дней со дня ее формирования.

Кроме того, в случае несогласия с результатом автоматической оценки лицо имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности для определения рыночной стоимости недвижимости. Соответствующий отчет об оценке регистрируется в единой базе и будет действителен в течение шести месяцев.

Как сообщалось, запуск модуля автоматической оценки стал возможным благодаря содействию международных доноров. Ранее его введение планировалось на 1 июля 2020 года, однако было перенесено из-за недостатка госфинансирования.

Сообщалось также, что закон обязал ФГИ с 1 июля 2020 года обеспечить в составе Единой базы данных отчетов об оценке функционирование модуля электронного определения оценочной стоимости, сервиса услуги электронного определения оценочной стоимости и автоматического формирования электронных справок об оценочной стоимости объекта недвижимости. Помимо того, к этому же сроку Фонд должен обеспечить передачу государству прав интеллектуальной собственности на Единую базу данных отчетов об оценке.

Теги: #недвижимость #фги
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