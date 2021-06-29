Рада увеличила пенсии пострадавшим от Чернобыльской катастрофы

Верховная Рада повысила пенсионное обеспечение отдельным категориям лиц, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

За соответствующий законопроект №4555 о внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" в целом проголосовали 297 народных депутатов.

Согласно принятым изменениям, в частности, "дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачиваются полностью независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода".

Законопроект также повышает уровень пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц.

Принятый законопроект оговаривает, что «размеры пенсии по инвалидности, наступившей из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже: для I группы инвалидности - 6000 грн; для II группы - 4800 грн; для III группы - 3700 грн; для детей с инвалидностью - 3700 грн.

Согласно законопроекту для вышеперечисленных категорий лиц размеры пенсии, начиная с 2022 года, ежегодно с 1 марта индексируются в порядке, установленном Кабинетом министров с учетом коэффициента увеличения.

По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, принятый закон должен вступить в силу с первого июля 2021 года.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты проголосовали за подписание спикером этого законопроекта, предварительно договорившись, что никаких проектов постановлений, блокирующих подписание документа, регистрировать в Верховной Раде не будут.