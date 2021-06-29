Экономика

13:35 29.06.2021

Преимущества украинским авиакомпаниям могут дать удобные слоты в ключевых аэропортах и право летать между странами ЕС - МАУ

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Преимущества украинским авиакомпаниям могут дать удобные слоты в ключевых аэропортах и право летать между странами ЕС - МАУ

Для украинских авиакомпаний сегодня нет проблем с получением разрешений на полеты в европейские страны, считает авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев).

В то же время, по ее мнению, чтобы обсуждать преимущества, которые предоставит Украине договор об "открытом небе" с ЕС, необходимо ознакомиться с текстом документа.

"Преимущества украинским перевозчикам могли бы дать, в частности, гарантированные удобные слоты в ключевых аэропортах Европы и право осуществлять перелеты между странами Европы. Однако до сих пор четкого понимания возможности осуществления авиакомпаниями Украины перелетов внутри Евросоюза нет", - прокомментировали одобрение Соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МАУ.

В авиакомпании также подчеркнули важность подписания договора об "открытом небе", что станет дополнительным толчком возобновления для украинцев возможности свободно путешествовать в страны Европейского Союза, в частности с туристической целью.

Как сообщалось со ссылкой министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, присоединение Украины к Соглашению о едином авиационном пространстве с Европейским Союзом приведет к росту социального, экономического и туристического взаимодействия со странами ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский также приветствует одобрение Соглашения о едином авиапространстве между Украиной и ЕС, подчеркивая: подписание этого документа станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство.

Теги: #мау #ес #открытое_небо
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