Предприятия Group DF Фирташа продолжают работу, несмотря на санкции СНБО
Предприятия Group DF International австрийского холдинга, принадлежащего Дмитрию Фирташу, продолжают свою работу, несмотря на санкции, введенные после решения СНБО указом президента Украины в отношении Фирташа и одной из компаний группы.
"Прежде всего, группа заявляет, что мы и наши бизнесы работают в обычном режиме и выполняют и будут продолжать выполнять свои обязательства как перед потребителями нашей продукции, так и перед десятками тысяч сотрудников и их семьями", – говорится в полученном агентством "Интерфакс-Украина" обращении группы к контрагентам, партнерам и сотрудникам входящих в нее предприятий Group DF.
Группа заявила, что нацелена на выполнение контрактных обязательств по поставке продукции и предоставлению услуг всех ее бизнесов, в том числе азотного, титанового, газового, логистического, портового.
"Наши бизнесы вносят свой вклад в рост экспорта украинских товаров за рубеж. (…) Мы будем продолжать развивать наши бизнесы на территории Украины и в других странах, где группа ведет деятельность", – подчеркивается в обращении.
Вместе с тем, группа заверила, что будет и впредь обеспечивать стабильную работу для более чем 50 тысяч сотрудников предприятий, выплачивая достойную зарплату и предоставляя социальные гарантии.
При этом в группе выразили уверенность в несправедливости введенных санкций, но в этом обращении отказались от комментариев решения СНБО.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский указом от 24 июня утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций, в частности, против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
Кроме того, была лишена лицензии на разработку месторождения апатит-ильменитовых руд Стремигородское в Житомирской области, выданное на срок с 2004 по 2032 годы ООО "Валки-Ильменит", входящее в титановый бизнес Group DF.