ФГИ повторно продаст на аукционе дом отдыха "Укрспирта"

Фонд госимущества (ФГИ) Украины повторно продаст на аукционе 16 июля дом отдыха госпредприятия "Укрспирт", расположенный в с. Модричи (Львовская обл.), поскольку предыдущий победитель аукциона отказался подписывать протокол о результатах торгов, сообщил Фонд в пятницу.

По его данным, стартовая цена актива составит 71,49 тыс. грн.

Объект расположен на земельном участке площадью 0,06 га, общая площадь одноэтажного здания с мансардным этажом - 221,3 кв. м. Его целевое назначение - социально-культурный объект, но актив может быть перепрофилирован. На время продажи здание по назначению не использовалось.

По данным регионального отделения ФГИ по Львовской, Закарпатской и Волынской областям, победитель предыдущего аукциона - ФЛП Юрий Харкевич (Львов) - отказался подписывать протокол о результатах торгов.

Как сообщалось, в планах ФГИ - выставить на приватизацию 41 спиртзавод, входящий в ГП "Укрспирт", и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

По данным главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" в 2021 году ожидается привлечь около 2 млрд грн. При этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.

Госбюджет на 2021 год предусматривает поступление 12 млрд грн доходов от приватизации, из них 9 млрд грн - за счет продажи крупных объектов.