"Укрзализныця" подписала соглашение с КВСЗ о поставке 100 пассажирских вагонов - и.о. главы УЗ

АО "Укрзализныця" подписало договор с ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) о поставке 100 новых пассажирских вагонов.

"Это история с результативным завершением! "Укрзализниця" подписала соглашение с КВСЗ на поставку 100 пассажирских вагонов. Впервые в истории страны такое количество вагонов будет закуплено за счет государства", - написал и.о. главы УЗ Иван Юрик на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что это будут вагоны украинского производства, соответственно "Укрзализныця" этой закупкой поддержит украинское машиностроение и экономику.

Также, по словам Юрика, в разработке технической документации учтены пожелания пассажиров, а следовательно, на выходе компания получит современные вагоны, в которых для комфорта пассажиров будет предусмотрено все до мелочей.

Первую партию вагонов, по словам Юрика, компания ожидает уже в этом году, однако количество вагонов в первой партии не уточняется.

Согласно информации, размещенной в системе ProZorro, указанные 100 вагонов КВСЗ поставит за 3,042 млрд грн.

Закупка предусматривала четыре лота, включавших такие позиции: 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов с возможностью перевозки людей с инвалидностью в колесном кресле, 17 купейных вагонов с купе начальника поезда и с возможностью перевозки людей с инвалидностью в колесном кресле.

"Укрзализниця" объявила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов общей предполагаемой стоимостью 3,044 млрд грн через систему государственных электронных торгов ProZorro в феврале текущего года.

В 2020 году "Укрзализныця" приобрела за собственные средства 28 новых пассажирских вагонов по сравнению с 19 в 2019 году. Капитально-восстановительный ремонт прошли 13 вагонов, капитальный ремонт первой степени - 439.