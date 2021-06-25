ЕБА раскритиковала решение профильного комитета рекомендовать к принятию за основу "ресурсный" законопроект

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) раскритиковала решение парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовать Верховной Раде принять в первом чтении "ресурсный" законопроект №5600, который предлагает индексацию отдельных налоговых ставок, таких как плата за использование воды, лесов и экологический налог, а также повышение рентных платежей за добычу полезных ископаемых, повышение эффективности акцизного налога и другие изменения.

"Решение о законопроекте №5600 абсолютно непонятно бизнесу", – указала ЕБА в релизе в пятницу.

ЕБА обращается к народным депутатам с просьбой отказаться от поддержки данных законодательных изменений в зале парламента.

В ходе заседания профильного финансового комитета ВР 24 июля 18 его членов проголосовали за рекомендацию принять указанный правительственный законопроект в первом чтении, девять депутатов воздержались, трое проголосовали против. При этом парламентарии подали семь альтернативных законопроектов.

ЕБА указывает на отсутствие диалога с бизнесом во время подготовки и продвижения данного законопроекта.

"Конструктивные замечания от бизнеса, которые направлялись авторам, были полностью проигнорированы", – указала ассоциация.

Ассоциация также призвала наработать компромиссный вариант изменений, который бы не допускал увеличения административного давления на бизнес и не создавал бы оснований для произвола контролирующих органов.

ЕБА напомнила, что в ходе общения с бизнесом, в том числе во время публичных дискуссий, депутаты соглашались, что законопроект не устраивает ни одну отрасль экономики.

"На удивление бизнеса, последующие решения комитета радикально противоречили позициям, которые высказывались депутатами ранее и во время заседания комитета. Так, молчаливое большинство комитета не выразило (за исключением главы комитета) свою позицию по №5600, проголосовало за поддержку законопроекта. К большому сожалению, некоторые депутаты, выступавшие против законопроекта, на заседании комитета ВРУ изменили позицию при голосовании и "воздержались", – отметила ассоциация.

Ранее представители ЕБА и Американской торговой палаты в Украине (AmCham) назвали неприемлемой большую часть предлагаемых законодательных изменений, в частности изменения относительно администрирования налога на прибыль предприятий в части списания убытков, увеличения налоговой нагрузки. Представители ассоциаций подчеркивали, что изменения налоговых ставок без соблюдения переходного периода нарушают принципа стабильности налогового законодательства.