Экономика

12:42 25.06.2021

"Нафтогаз Украины" осенью определится с выпуском еврооблигаций – CEO

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"Нафтогаз Украины" осенью определится с выпуском еврооблигаций – CEO

НАК "Нафтогаз Украины" намерен летом подготовиться к возможному выпуску еврооблигаций, однако решение о целесообразности такого заимствования будет приниматься этой осенью, сообщил глава правления компании Юрий Витренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"(...) мы можем рассчитывать на относительно удачное размещение еврооблигаций, к которому подготовимся к осени. И будем решать осенью, хотим мы или нет размещать еврооблигации", – сказал он.

Витренко, которого правительство назначило главой правления НАК в конце апреля вместо занимавшего этот пост семь лет Андрея Коболева, отверг предположения, что инвесторы негативно восприняли такое кадровое решение.

"Едва ли не единственный индикатор реального отношения инвесторов к изменениям в "Нафтогазе" – это котировки его еврооблигаций. И что мы видим? Доходность уменьшается. То есть инвесторы положительно относятся к этим изменениям и опровергают эту очередную спекуляцию", - подчеркнул руководитель.

Комментируя недавнее размещение выпущенных под госгарантии еврооблигаций "Укравтодора" на $700 млн на срок 6,25 года под ставку 6,25% годовых, Витренко поздравил коллег. "Но если мы посмотрим на котировки еврооблигаций "Нафтогаза", то они сейчас торгуются примерно на схожем уровне при том, что у нас нет госгарантий, в отличие от "Укравтодора". Это означает, что инвесторы не менее положительно оценивают перспективы "Нафтогаза", – отметил глава правления.

Говоря о целях возможного размещения еврооблигаций, Витренко назвал среди них оптимизацию кредитного портфеля в Украине с замещением более дорогих кредитов, если будет благоприятная конъюнктура, оптимизацию портфеля еврооблигаций "Нафтогаза" для растягивания погашений во времени, а также инвестиции. "И не только в добычу, а, например, в сектор теплокоммунэнерго. Инвестиции, которые будут ориентированы на энергоэффективность", – добавил Витренко.

Как сообщалось, в настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", все они были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – 7-летние на $500 млн с доходностью 7,625%.

В октябре прошлого года НАК хотел выкупить долларовые еврооблигации на $335 млн, в первую очередь с погашением в 2022 году за счет выпуска новых семилетних еврооблигаций, однако затем отказался от размещения новых бумаг под 8,95% и от выкупа.

Экс-глава правления "Нафтогаза" Коболев заявлял, что компания была готова к размещению еврооблигаций в конце апреля – начале мая этого года, однако выпуску помешала смена руководителя компании и задержка с согласованием выпуска в Минфине.

Теги: #нафтогаз #еврооблигации
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