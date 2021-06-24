Завершение строительства "Северного потока-2" не означает, что газопровод заработает – глава "Нафтогаза"

Техническое завершение строительства "Северного потока-2" еще не означает, что газопровод заработает, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Даже если строительство будет завершено, потом этот газопровод надо сертифицировать, без этого он не может работать - есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Витренко, даже получение оператором проекта Nord Stream 2 AG сертификации в качестве независимого оператора не означает, что газопровод начнет работу.

"Чтобы этот газопровод работал, много еще чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идет через этот газопровод. И все это тоже может быть предметом соответствующих санкций со стороны США", - добавил Витренко.

Глава "Нафтогаза" пояснил, что в ходе своего недавнего визита в США он обсуждал с конгрессменами имеющиеся возможности остановки проекта, поскольку администрация президента пока так и не применила наиболее действенные санкции.

"Поэтому вопрос, который мы обсуждаем с конгрессменами, - дополнительное законодательство, которое все же сделает так, чтобы администрация наложила эти санкции. С другой стороны, мы говорим и с самой администрацией, чтобы они изменили свое решение и наложили эти действенные санкции", - сказал он.

Витренко также отметил, что большинство санкций можно применить не к самому газопроводу, а к работающим с ним компаниям и операционным денежным потокам.

"В чем смысл любых санкций? США говорят: если вы хотите иметь дело с этой компанией или этим лицом, тогда мы не будем иметь дела с вами. Вы не сможете использовать нашу банковскую систему, работать с нашими американскими компаниями", - резюмировал глава НАК.

Как сообщалось, в середине июня The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что решение об отмене санкций в отношении компании-оператора трубопровода "Северный поток 2" - Nord Stream 2 AG - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига вызвало особые разногласия в администрации США.

По их данным, Госдеп во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном, его первым заместителем Уэнди Шерманом и заместителем по политическим делам Викторией Нуланд рекомендовали ввести ряд санкций, направленных на блокирование трубопровода, без каких-либо исключений для компании или исполнительного директора.

Тем временем президент США Джо Байден, которого поддержали высшие помощники в Совете национальной безопасности (СНБ), не согласился с этим. В Белом доме посчитали, что данный шаг приведет к обострению отношений с ключевым союзником США - Германией.

В мае Госдеп передал в Конгресс отчет о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США. Использованная Госдепом формулировка по определению означает, что Вашингтон оставляет за собой право, если это потребуется, ввести санкции против этой компании.