Экономика

12:49 24.06.2021

Завершение строительства "Северного потока-2" не означает, что газопровод заработает – глава "Нафтогаза"

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Завершение строительства "Северного потока-2" не означает, что газопровод заработает – глава "Нафтогаза"

Техническое завершение строительства "Северного потока-2" еще не означает, что газопровод заработает, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Даже если строительство будет завершено, потом этот газопровод надо сертифицировать, без этого он не может работать - есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Витренко, даже получение оператором проекта Nord Stream 2 AG сертификации в качестве независимого оператора не означает, что газопровод начнет работу.

"Чтобы этот газопровод работал, много еще чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идет через этот газопровод. И все это тоже может быть предметом соответствующих санкций со стороны США", - добавил Витренко.

Глава "Нафтогаза" пояснил, что в ходе своего недавнего визита в США он обсуждал с конгрессменами имеющиеся возможности остановки проекта, поскольку администрация президента пока так и не применила наиболее действенные санкции.

"Поэтому вопрос, который мы обсуждаем с конгрессменами, - дополнительное законодательство, которое все же сделает так, чтобы администрация наложила эти санкции. С другой стороны, мы говорим и с самой администрацией, чтобы они изменили свое решение и наложили эти действенные санкции", - сказал он.

Витренко также отметил, что большинство санкций можно применить не к самому газопроводу, а к работающим с ним компаниям и операционным денежным потокам.

"В чем смысл любых санкций? США говорят: если вы хотите иметь дело с этой компанией или этим лицом, тогда мы не будем иметь дела с вами. Вы не сможете использовать нашу банковскую систему, работать с нашими американскими компаниями", - резюмировал глава НАК.

Как сообщалось, в середине июня The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что решение об отмене санкций в отношении компании-оператора трубопровода "Северный поток 2" - Nord Stream 2 AG - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига вызвало особые разногласия в администрации США.

По их данным, Госдеп во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном, его первым заместителем Уэнди Шерманом и заместителем по политическим делам Викторией Нуланд рекомендовали ввести ряд санкций, направленных на блокирование трубопровода, без каких-либо исключений для компании или исполнительного директора.

Тем временем президент США Джо Байден, которого поддержали высшие помощники в Совете национальной безопасности (СНБ), не согласился с этим. В Белом доме посчитали, что данный шаг приведет к обострению отношений с ключевым союзником США - Германией.

В мае Госдеп передал в Конгресс отчет о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США. Использованная Госдепом формулировка по определению означает, что Вашингтон оставляет за собой право, если это потребуется, ввести санкции против этой компании.

Теги: #нафтогаз #северный_поток_2 #витренко
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