Экономика

20:12 23.06.2021

Минэнерго возобновит господдержку шахты "Краснолиманская" с 1 июля

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Минэнерго возобновит господдержку шахты "Краснолиманская" с 1 июля

Министерство энергетики Украины завершает подготовку необходимых документов, что позволит возобновить государственную поддержку госпредприятия "Угольная компания "Краснолиманская" (Родинское Донецкой обл.) с 1 июля, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

"Первым шагом оздоровления предприятия должно стать возвращение государственной поддержки", – говорится в сообщении.

В настоящее время Минэнерго также разрабатывает пятилетнюю программу развития шахты.

"Шахта "Краснолиманская" является перспективной в контексте разработки государственных запасов угля. Сейчас мы с участием представителей предприятия разрабатываем программу его развития на пять лет", - сообщил процитированный пресс-службой заместитель министра энергетики Алексей Кураков.

В ходе отопительного сезона 2020-2201 гг. "Краснолиманская" была одним из крупнейших поставщиков угля на ПАО "Центрэнерго".

Согласно финансовой отчетности за 2020 год, шахта получила 191 млн грн  чистого убытка, что на 30% меньше, чем за 2019 год (271,9 млн грн). Чистый доход от реализации продукции составил 638,8 млн грн, что на 49% меньше предыдущего года (1243,3 млн грн).

Как сообщалось, в конце 2019 года "Конкорд Консалтинг", выступавший советником по приватизации ГП "Краснолиманская", призвал Минэнерго сменить руководство госпредприятия, в частности врио директора Сергея Пидика, которые, по их мнению, блокировали процесс подготовки шахты к продаже.

Гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа тогда констатировал, что госшахта в последние два года работает не в интересах государства, а исключительно на частную компанию, связанную с бизнесменом Виталием Кропачевым, поскольку с марта 2018 года ГП "Краснолиманская" не добывало уголь, а все его шахтеры работали на частное ООО "Краснолиманское".

6 апреля 2021 года экс-замминистра энергетики Ярослав Демченков заявил, что Пидик восстановился в должности гендиректора ГП "УК "Краснолиманская" после соответствующего решения Соломенского райсуда Киева.

Украина в 2020 году сократила добычу рядового угля на 7,7% (на 2 млн 406,3 тыс. тонн) по сравнению 2019 годом – до 28 млн 818,1 тыс. тонн, в т.ч. добыча предприятий Минэнерго снизилась на 19,5% (на 693,5 тыс. тонн) - до 2,872 млн тонн.

 

Теги: #господдержка #шахта #краснолиманская
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