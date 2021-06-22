Уровень вакантности на рынке коммерческой недвижимости пока не вернулся к докризисным показателям – отчет о финстабильности НБУ

Уровень вакантности помещений на рынке коммерческой недвижимости Украины пока не вернулся к докризисным показателям и составляет около 12% на рынке офисов, 10% – в торговой недвижимости, следует из отчета Национального банка Украины о финансовой стабильности .

По его данным, рынок офисов показал тенденцию к восстановлению лишь в мае-июне 2021 года. В то же время темпы его довольно медленные – многие компании все еще работают дистанционно.

"На рынке офисов условия еще длительное время будут определять арендаторы. Арендные ставки ниже докризисных, но собственники площадей делают все меньше уступок для привлечения новых арендаторов", – отмечается в отчете.

Между тем торговая недвижимость стремительно восстановилась после прошлогоднего падения и ожидает дальнейшего роста благодаря высоким темпам увеличения розничного товарооборота, прогнозирует НБУ. При этом рынок пополнился новыми площадями, хоть и в более низких объемах, чем было запланировано.

Уровень кредитования сегмента коммерческой недвижимости остается крайне низким – менее 2% корпоративного кредитного портфеля, указывается в отчете.