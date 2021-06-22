Экономика

18:59 22.06.2021

Уровень вакантности на рынке коммерческой недвижимости пока не вернулся к докризисным показателям – отчет о финстабильности НБУ

1 мин читать
Уровень вакантности на рынке коммерческой недвижимости пока не вернулся к докризисным показателям – отчет о финстабильности НБУ

Уровень вакантности помещений на рынке коммерческой недвижимости Украины пока не вернулся к докризисным показателям и составляет около 12% на рынке офисов, 10% – в торговой недвижимости, следует из отчета Национального банка Украины о финансовой стабильности .

По его данным, рынок офисов показал тенденцию к восстановлению лишь в мае-июне 2021 года. В то же время темпы его довольно медленные – многие компании все еще работают дистанционно.

"На рынке офисов условия еще длительное время будут определять арендаторы. Арендные ставки ниже докризисных, но собственники площадей делают все меньше уступок для привлечения новых арендаторов", – отмечается в отчете.

Между тем торговая недвижимость стремительно восстановилась после прошлогоднего падения и ожидает дальнейшего роста благодаря высоким темпам увеличения розничного товарооборота, прогнозирует НБУ. При этом рынок пополнился новыми площадями, хоть и в более низких объемах, чем было запланировано.

Уровень кредитования сегмента коммерческой недвижимости остается крайне низким – менее 2% корпоративного кредитного портфеля, указывается в отчете.

Теги: #недвижимость #нбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:23 22.06.2021
Стоимость жилья в Киеве и доходы населения растут соразмерными темпами – отчет о финстабильности НБУ

Стоимость жилья в Киеве и доходы населения растут соразмерными темпами – отчет о финстабильности НБУ

16:08 22.06.2021
Жалобы Совета судей Украины на мобильное приложение "Реестр недвижимости" безосновательны – мнение

Жалобы Совета судей Украины на мобильное приложение "Реестр недвижимости" безосновательны – мнение

15:18 22.06.2021
Валютные выплаты Украины по госдолгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев – НБУ

Валютные выплаты Украины по госдолгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев – НБУ

14:41 22.06.2021
Необходимости в продлении антикризисной реструктуризации кредитов уже нет – Нацбанк Украины

Необходимости в продлении антикризисной реструктуризации кредитов уже нет – Нацбанк Украины

14:27 18.06.2021
ФГИ передает "Гостиный двор" в Киеве в сферу управления Минкультуры

ФГИ передает "Гостиный двор" в Киеве в сферу управления Минкультуры

19:54 17.06.2021
Профильный комитет ВР рекомендовал принять необходимый по программе с МВФ "банковский" законопроект

Профильный комитет ВР рекомендовал принять необходимый по программе с МВФ "банковский" законопроект

17:51 17.06.2021
Рада намерена установить одновременное оформление прав на земельный участок и недвижимость на нем

Рада намерена установить одновременное оформление прав на земельный участок и недвижимость на нем

17:25 17.06.2021
Минрегион проводит общественное обсуждение проекта Жилищного кодекса Украины

Минрегион проводит общественное обсуждение проекта Жилищного кодекса Украины

14:01 16.06.2021
Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки до 8%

Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки до 8%

13:04 16.06.2021
ЕБРР высоко оценил реформы НБУ в небанковском финансовом секторе

ЕБРР высоко оценил реформы НБУ в небанковском финансовом секторе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Продажи гривневых ОВГЗ выросли на 39,3% при неизменных ставках

Госстат ухудшил оценку спада ВВП Украины в I кв.-2021 до 2,2%

Валютные выплаты Украины по госдолгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев – НБУ

Необходимости в продлении антикризисной реструктуризации кредитов уже нет – Нацбанк Украины

Минэкономики предлагает отменить мораторий на экспорт леса-кругляка – законопроект

ПОСЛЕДНЕЕ

Продажи гривневых ОВГЗ выросли на 39,3% при неизменных ставках

Дорожники начали класть асфальт на участке дороги Р-78 в Харьковской области

Правительство начало диалог с международными партнерами о перезапуске реформы корпоративного управления - Шмыгаль

Госстат ухудшил оценку спада ВВП Украины в I кв.-2021 до 2,2%

"Укрзализныця" продала металлолом почти на 1,2 млрд грн

Минэкономики предлагает отменить мораторий на экспорт леса-кругляка – законопроект

Аукцион по продаже ОГХК пройдет 31 августа – глава ФГИ

Кабмин на 3 мес. продлил полномочия четырех членов набсовета "Укрзализныци"

Хмельницкая АЭС подключила второй блок к сети после устранения причин отключения питательных турбонасосов

Торжества по случаю 30-летия независимости Украины обойдутся в 100 млн грн – Минфин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА