Экономика

19:54 17.06.2021

Профильный комитет ВР рекомендовал принять необходимый по программе с МВФ "банковский" законопроект

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Профильный комитет ВР рекомендовал принять необходимый по программе с МВФ "банковский" законопроект

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 17 июня рекомендовал принять во втором чтении и в целом проект закона "банковский" законопроект (№4367), принятие которого является важным условием в рамках программы финансирования stand-by Международного валютного фонда (МВФ).

"По результатам сегодняшнего заседания комитета рекомендовали принять во втором чтении и в целом законопроект №4367, который позволит улучшить качество выполнения НБУ своих функций в сфере банковского регулирования; увеличить прозрачность банковской системы и привести законодательство Украины к стандартам ЕС по организации корпоративного управления и системы риск-менеджмента", – написал глава комитета Даниил Гетманцев в четверг в Facebook.

Как сообщил экс-проектный менеджер по коммуникациям НБУ Иван Пальчевский в Facebook, законопроектом предлагается расширить состав правления Нацбанка с 6 до 7 человек, добавив туда члена правления, который будет отвечать за небанковские финучреждения.

В то же время Пальчевский отметил, что правки об ограничении функций Совета НБУ и об отмене должности первого заместителя главы правления НБУ были отклонены. 

Как сообщалось, парламентский комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики во главе с Даниилом Гетманцевым 12 ноября зарегистрировал "банковский" законопроект (№4367).

Основная цель законопроекта – совершенствование корпоративного управления в банках, в частности усиление ответственности совета и правления банка, системы внутреннего контроля и управления рисками. Отмечалось, что законопроект внедряет новую структуру капитала (включая буферы капитала), которая усилит способность банка поглощать убытки, а также дополнительные требования к членам совета и правления банка.

Нацбанку будет предоставлено право устанавливать банкам индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности деятельности и право требовать изменения персонального состава совета или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью финучреждения.

Законопроект также уточняет отдельные нормы банковского законодательства, в частности относительно консолидированного надзора за банковскими группами, лицензирования банков, согласования приобретения существенного участия в банках и требований к их структурам собственности.

Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком. Так, до конца ноября 2020 года Украина планировала ввести требования для устранения пробелов в отношении надежных практик корпоративного управления в контексте рекомендаций Базельского Комитета 2015 по корпоративному управлению для банков.

Помимо этого, предусматривалось создание условий для предоставления НБУ правовых полномочий по калибровке требований к капиталу и ликвидности на основе профиля риска банка, а также усиление требований к лицензированию и требований к акционерам банков.

Теги: #банковский #законопроект #нбу
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