Экономика

13:12 17.06.2021

"Укрзализныця" фиксирует ускорение оборота грузового вагона в июне на 24% по сравнению с 2019 годом

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"Укрзализныця" фиксирует ускорение оборота грузового вагона в июне на 24% по сравнению с 2019 годом

Оборот грузового вагона АО "Укрзализныця" в период с 1 по 15 июня 2021 года ускорился на 24% по сравнению с аналогичным периодом докризисного 2019 года и на 9,7% - по сравнению с первыми 15 днями июня-2020 - до 7,03 суток, сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и.о. главы правления компании Ивана Юрика.

УЗ отмечает, что среднесуточная нагрузка в первой половине июня-2021 составила 727,5 тыс. тонн, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 3,3% больше, чем было в первую половину июня 2019 года.

"Наши прогнозы дальнейшего роста объемов перевозок сбываются. Старт сезона перевозки зерновых и оперативная работа железнодорожников 24/7 имеют положительный результат. Поэтому продолжаем генерировать дополнительные доходы для компании", - цитирует пресс-служба Юрика.

Теги: #транспорт #вагоны #укрзализныця #оборот
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