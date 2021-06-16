Регулятор увеличил предельные максимальные цены на энергорынке

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), на заседании в среду увеличила максимальные предельные цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР).

Для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00) максимальная предельная цена будет составлять 1 243,71 грн/МВт-ч, для часов максимальной нагрузки (c 07:00 до 23:00) – 2 655,99 грн/МВт-ч.

"Мы идем путем либерализации, чтобы рынок получал правильные ценовые сигналы", − сказал на заседании председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.