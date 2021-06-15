Экономика

19:30 15.06.2021

Аналитики BofA не ожидают дальнейшего номинального укрепления гривни

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Аналитики BofA не ожидают дальнейшего номинального укрепления гривни

Аналитики Bank of America (BofA) Global Research не ожидают дальнейшего номинального укрепления гривни, говорится в исследовании (BofA) 14 июня.

"Мы по-прежнему конструктивны в отношении Международного валютного фонда (МВФ), но не ожидаем дальнейшего номинального укрепления гривни, особенно учитывая сезонность курса в третьем квартале", – указано в сообщении.

Как сообщалось, курс гривни на межбанке в понедельник преодолел отметку 27 грн/$ и укрепился до рекордного в 2021 году уровня – 26,925 грн/$, однако во второй половине дня во вторник он ослабился до уровня 27,03 грн/$.

Теги: #курс #прогноз
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