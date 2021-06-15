Экономика

18:33 15.06.2021

"Укрзализныця" хочет запустить до конца года мобильное приложение для пассажиров и разрабатывает для проводников

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"Укрзализныця" хочет запустить до конца года мобильное приложение для пассажиров и разрабатывает для проводников

"Укрзализныця" планирует запустить мобильное приложение для пассажиров до конца года и ожидает, что оно закроет до 60% онлайн-продаж билетов.

"В этом году задача реализовать мобильное приложение, поскольку у нас уже 73% продаж билетов идут онлайн. И мобильное приложение может закрыть где-то 60% от этого объема. Параллельно с приложением для клиента идет разработка приложения для проводника - оно уже есть в тестовом режиме. Также в плане капитальных инвестиций есть закупка около 11 тыс. смартфонов для проводников поездов дальнего следования и "Интерсити", - заявил и.о. члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский в ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам работы "Укрзализныци".

Следующим шагом, по его словам, будет распространение этого проекта на поезда пригородного сообщения.

Перцовский также подчеркнул, что ключевым вопросом для "Укрзализныци" сейчас является необходимость миграции автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками (АСУ ПП УЗ) с устаревшего "железа", большая часть которого к настоящему времени уже выведена из употребления.

Этот процесс, по его словам, вынесен компанией в планы реализации на 2022 год.

Перцовский также отметил, что программная "шина данных", на которую можно добавлять сервисы продажи через веб-сайт и мобильное приложение, а также через чат-боты и партнерские сети, уже построена и функционирует. Но в то же время веб-сайту компании не хватает функционала.

"Существующий веб-сайт лично меня, как и многих клиентов, абсолютно не устраивает. Там не хватает каких-то базовых сервисов по примеру "листа ожидания", - заявил директор филиала "Пассажирская компания" УЗ.

Он также подтвердил информацию о том, что большая часть IТ-продуктов не принадлежит "Укрзализныце", заявив, что в планах компании развивать собственную IТ-инфраструктуру.

Теги: #укрзализныця #приложение #пассажиры #онлайн_сервис
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