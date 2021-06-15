Экономика

12:50 15.06.2021

Первые помещения вокзалов УЗ передаст в аренду уже в июне - Юрик

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Первые помещения вокзалов УЗ передаст в аренду уже в июне - Юрик

"Укрзализныця" планирует передать в концессию 11 вокзалов, однако процесс передачи может растянуться от года до трех лет.

По словам и.о. главы "Укрзализныци" Ивана Юрика, процесс концессии является долгосрочным проектом сотрудничества со стратегическими инвесторами и требует тщательной подготовки.

"Аренда площадей на вокзалах не отрицает концессию. Потому, что концессия будет требовать дополнительного времени, чтобы ее подготовить. Наши ожидания – это, минимум, год, реалистично это два, а может даже три года", - сообщил он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

По словам Юрика, в договорах на аренду вокзальных площадей "Укрзализныця" предусматривает право одностороннего расторжения договора в случае, если вокзал будет передаваться в долгосрочную концессию.

"Мы будем это делать в координации с арендаторами, никто никого не будет выселять заблаговременно, не предупердив. Наша цель - привлечь инвесторов, предоставить качественные услуги пассажирам и получить прибыль для компании", - отметил Юрик.

Он также напомнил, что всего планируется передача в аренду коммерческих площадей 24 вокзалов, которая пройдет в пять этапов. На первом этапе, в июне 2021 года, планируется передать в аренду 8,4 тыс. кв. м на вокзалах "Казатин", "Запорожье-1", "Днепр-Главный", "Хмельницкий" и "Сумы".

Второй этап, в июле, предусматривает передачу в аренду 10,2 тыс. кв. м на вокзалах "Белая Церковь", "Полтава", "Тернополь", "Ривне", "Фастов", "Винница", "им. Тараса Шевченко", "Чоп", "Ужгород", "Черновцы" и "Коломыя".

Третий этап (начало августа) - 12,3 тыс. кв. метров вокзалов "Ивано-Франковск", "Одесса-Главная", "Николаев" и "Львов".

Четвертый этап (конец августа) - 10,7 тыс. кв. м вокзалов "Жмеринка", "Херсон", "Киев-Пассажирский" и "Харьков".

Последний этап начнется в августе и имеет целью передачу в аренду площадей еще на 84 вокзалах.

Глава компании также отметил, что процесс передачи в аренду будет проходить максимально открыто через систему "ProZorro.Продажи".

При этом общий вид объектов, которые будут размещаться на указанных площадях будет обязательно согласовываться с компанией для соблюдения, так называемого, единого визуального кода.

Как сообщалось, от передачи в аренду указанных площадей на 24 вокзалах "Укрзализныця" планирует получать в месяц не менее 8,4 млн грн, а в год - более 100 млн грн.

Теги: #концессия #укрзализныця #юрик
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