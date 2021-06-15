Крюковский вагоностроительный завод завершил переговорную процедуру по поставке 100 пассажирских вагонов для УЗ
ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) завершило переговорную процедуру по поставке 100 новых пассажирских вагонов для АО "Укрзализныця" (УЗ).
Согласно информации, размещенной в системе ProZorro, указанные 100 вагонов КВСЗ поставит за 3,042 млрд грн.
"В ходе тендера произошла дисквалификация участников, остался только один. Поэтому, в соответствии с нормами украинского законодательства, тендер должен был быть отменен, и мы перешли к переговорной процедуре. Сейчас мы надеемся подписать договор до конца июля", - сказал и. о. главы правления УЗ Иван Юрик журналистам во вторник.
По его словам, КВСЗ успешно прошел все квалификационные процедуры, завершил переговорную процедуру и сейчас стартовал отсчет 10 дней, во время которых другие участники тендера будут иметь возможность опротестовать решение.
"Но мы надеемся, что таких опротестований не случится, поскольку все нормы законов были соблюдены", - отметил он.
Юрик также добавил, что средства на закупку пассажирских вагонов уже аккумулированы в специальном фонде государственного бюджета.
"Мы не первый раз сотрудничаем с Крюковским вагоностроительным заводом, последний договор был заключен в 2018 году. Поэтому в этом году мы надеемся получить первую поставку еще до конца года", - подчеркнул он.
Закупка предусматривала четыре лота, включавших такие позиции: 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов с возможностью перевозки людей с инвалидностью в колесном кресле, 17 купейных вагонов с купе начальника поезда и с возможностью перевозки людей с инвалидностью в колесном кресле.
"При этом по результатам процедуры мы вышли на договорную цену вагона, которую компания получит в 2021-2022 годах, проиндексированную лишь на 6% (в базовой комплектации) к цене предыдущей тендерной поставки 2018 года", - подчеркнул Юрик.
По его словам, КВСЗ после изнурительных переговоров нашел возможность максимально удовлетворить требования "Укрзализныци", учитывая, в том числе, и амбициозные планы государства продолжить инвестиции в обновление пассажирского подвижного состава.
Как сообщалось, в феврале "Укрзализниця" объявила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов общей предполагаемой стоимостью 3,044 млрд грн через систему государственных электронных торгов ProZorro.
При этом в марте в КВСЗ отметили недостаточность шести месяцев для реализации контракта "Укрзализныци" на закупку 100 пассажирских вагонов.
В 2020 году "Укрзализныця" приобрела за собственные средства 28 новых пассажирских вагонов по сравнению с 19 в 2019 году. Капитально-восстановительный ремонт прошли 13 вагонов, капитальный ремонт первой степени - 439.