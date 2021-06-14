Экономика

13:26 14.06.2021

Тимошенко: Власть заблокировала референдум, но "Батькивщина" продолжит защищать землю от распродажи

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Тимошенко: Власть заблокировала референдум, но "Батькивщина" продолжит защищать землю от распродажи

Всеукраинское объединение "Батькивщина" планирует обжаловать решение Центральной избирательной комиссии, которым "было сорвано" проведение референдума о продаже земли сельскохозяйственного назначения, заявила глава политсилы, народный депутат Юлия Тимошенко.

"С 1 июля вступает в силу закон о распродаже сельскохозяйственной земли - сразу с правом владения землей иностранными банками, с правом снятия верхнего слоя черноземов, с прекращением государственного контроля и лишением наших фермеров земли, которая находится у них в постоянном пользовании. Одним из путей остановки этого уничтожения государства был референдум", - отметила Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания согласительного совета в понедельник..

Она напомнила о предвыборных обещаниях власти о том, что каждый украинец - президент, и о том, что без решения народа на референдуме не будет принят ни один закон.

"Мы проверили, как в реальности все это происходит. Почти 12 тысяч человек составили инициативную группу, подали заявление в ЦИК для того, чтобы начать референдум против продажи сельскохозяйственной земли. Все будет сделано четко по закону, без каких-либо отклонений. И вот в пятницу состоялось заседание ЦИК, на котором "слуги" проголосовали "против", и таким образом сорвали проведение референдума, за который выступает абсолютное большинство граждан в нашей стране", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, это было сделано намеренно, потому что правящее большинство "знает о том, что до 80% людей в стране не поддерживают выбранный курс развития государства", и выступают "против" продажи земли иностранцам и "за" проведение референдума.

В связи с этим, команда "Батькивщины" обжалует в суде решение ЦИК о запрете людям проводить волеизъявления.

"Это был тест для власти на способность слушать, работать в интересах украинского общества, на умение реализовывать народовластие. Обещания о народовластии от "слуг народа" - это глубокий обман. Они отдают то, что принадлежит украинцам, транснациональным компаниям и другим олигархическим структурам, с которыми они якобы "борются". Наша команда будет бдительной и будет бороться всеми доступными методами, чтобы не допустить распродажи украинской земли. Мы станем серьезным препятствием для них", - резюмировала Тимошенко.

Как сообщалось, в пятницу ЦИК отказала в регистрации инициативной группе по подготовке референдума о продаже земли сельскохозяйственного назначения.

Причинами отказа ЦИК назвал ряд нарушения в ходе создания инициативной группы, в частности, в списках участников собрания 47 человек включены в него дважды, также в списках указаны сведения о 19 умерших, напротив фамилий которых проставлены подписи.

ЦИК также указала, что уже зарегистрировала одну инициативную группу по подготовке референдума о рынке земли, и ее формулировка вопроса по сути совпадает с тем, что хочет ставить на референдум группа "Батькивщины", потому последней было отказано.

"Батькивщина" намерена поставить на референдум вопрос в такой формулировке: "Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина?"

Теги: #земля #тимошенко #батькивщина
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