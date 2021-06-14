Экономика

12:06 14.06.2021

Гостуризма намерено просить увеличить финансирование до 700 млн грн, будет инициировать упрощение процедуры госузакупок для маркетинга - Олеськив

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Гостуризма намерено просить увеличить финансирование до 700 млн грн, будет инициировать упрощение процедуры госузакупок для маркетинга - Олеськив

Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) намерено просить увеличить финансирование до 700 млн грн, а также будет инициировать изменение процедуры государственных закупок для маркетинга, глава ведомства Марьяна Олеськив.

"На этот год достаточно (100 млн грн на развитие туристического потенциала Украины – ИФ), поскольку ГАРТ начинает использование средств с задержкой в пять месяцев. Но в целом таких денег не хватит на масштабную рекламную кампанию, особенно телевизионную. И если в Украине нам этого делать не нужно, потому что каналы и так подхватывают контент о "Путешествуй по Украине" ("Мандруй Україною" – укр), то за рубежом она необходима. Но на это средств не хватает, потому что, скажем, неделя диджитал рекламы на BBC стоит 100 тыс. долларов, а на телевидении еще дороже", - сказала Олеськив в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что на следующий год на развитие туристического потенциала необходимо больше средств, поскольку Украина не конкурентоспособна, если сравнить, к примеру, сколько на такие нужды тратит Турция или Грузия.

"На 2021 год мы планируем давать бюджетный запрос на 700 млн грн. Но здесь стоит подчеркнуть, что если мы не сможем внести изменения в государственные закупки и осуществлять маркетинговые мероприятия немного по-другому, чем предусмотрено системой "Prozorro", нам даже существующие средства будет трудно использовать", - заявила Олеськив.

По ее словам, учитывая долгие процедуры утверждения и согласования различных документов, которые у Агентства заняли более пяти месяцев, ведомство только сейчас начинает объявлять тендеры для промокампании.

"Для маркетинга страны такая модель является неэффективной. Все должно быть стабильным, мы не можем остановиться на полгода и не заниматься продвижением. Должно быть планирование хотя бы на 2-3 года, возможность гибкого использования бюджета в зависимости от каких-либо изменений", - добавила она.

Глава Гостуризма посетовала, что, к сожалению, существующая система государственных закупок не позволяет это сделать, что в свою очередь сильно усложняет в целом маркетинг Украины.

"Поэтому мы будем инициировать разговор об изменениях в закон о государственных закупках, чтобы сделать другую процедуру для закупок маркетинга. Это, возможно, должен быть какой-то наблюдательный совет из разных людей из креативных сфер, или, например, тендер на одно агентство в год, которое бы работало с этим продуктом в пределах выделенного бюджета по определенному плану, изменения в который бы вносились по согласованию с этим наблюдательным советом. Это должен быть совершенно другой подход, чем существует сейчас", - заявила Олеськив.

Теги: #финансирование #олеськив #маркетинг #гостуризма
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