Экономика

17:59 11.06.2021

Минэкономики совместно с номинационным комитетом решают вопрос относительно оперативного менеджмента на отдельных ГП - Любченко

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Минэкономики совместно с номинационным комитетом решают вопрос относительно оперативного менеджмента на отдельных ГП - Любченко

Министерство экономики работает с членами номинационного комитета по двум направлениям: законодательное урегулирование и решение вопросов относительно оперативного менеджмента на отдельных предприятиях, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко в ходе пятничной встречи с делегацией США во главе со временной поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин.

"Корпоративное управление, защита интеллектуальной собственности, большая приватизация - это драйверы ускорения экономического роста. В частности, реформа корпоративного управления является приоритетом номер один. Сейчас мы дорабатываем соответствующий законопроект по совершенствованию реформы, который должен соответствовать четким правилам ОЭСР", – цитирует пресс-служба министерства Любченко в пятницу в релизе.

Государство как собственник госпредприятия должно устанавливать четкие цели, своего рода директивы для наблюдательного совета, а тот на этой основе будет устанавливать КРІ, которые будут контролироваться с определенной периодичностью, полагает Любченко.

Квин, в свою очередь, заверила, что Минэкономики может рассчитывать на техническую помощь в вопросе усиления защиты интеллектуальной собственности, чтобы улучшить свои позиции.

Стороны также обсудили ситуацию в сфере большой приватизации. По словам Любченко, Украина заинтересована в привлечении американских инвестиций в экономику страны, особенно в развитие финансового сектора.

Во встрече также участвовали замминистра экономики Кристина Голубицкая и замминистра - торговый представитель Тарас Качка.

Как сообщалось, правительство пытается убедить международных партнеров возобновить работу номинационного комитета. В частности, 8 июня Любченко обсудил усовершенствование корпуправления с независимыми членами Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий (номинационного комитета). Однако, по словам источника агентства "Интерфакс-Украина", близкого к этим переговорам, окончательного решения о возобновлении участия независимых членов в работе номинационного комитета вновь не было достигнуто.

Теги: #госпредприятия #кадры #любченко #минэкономики
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