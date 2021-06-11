Экономика

12:18 11.06.2021

Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы "Энергоатома" Котина

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Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы "Энергоатома" Котина

Кабинет министров Украины назначил служебное расследование в отношении врио президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, создав специальную комиссию.

Согласно обнародованному в пятницу правительственному распоряжению № 608-р от 9 июня 2021 года, комиссия должна провести служебное расследование на протяжении двух месяцев.

Расследование проводится в соответствии с законом о предотвращении коррупции и с целью выполнения предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) от 3 марта 2021 года, говорится в распоряжении.

НАПК в своем предписании указывало на неправомерность увольнения с должности директора по предотвращению и противодействию коррупции – советника президента НАЭК Олега Полищука.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в НАЭК отметили, что указанное распоряжение Кабмина по сути является техническим и процедурным документом, утвержденным для выполнения формальных требований НАПК относительно реализации его предписаний.

"Распоряжение ни на что не влияет, поскольку рядом судебных решений, в частности Шевченковского райсуда Киева от 28 мая и 16 апреля, все инициированные НАПК производства были закрыты ранее в связи с отсутствием состава правонарушения", – разъяснили в "Энергоатоме".

Теги: #расследование #котин #энергоатом #кабмин
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