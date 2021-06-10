Экономика

17:27 10.06.2021

Компания Bosch в Украине в 2021 году ожидает прирост продаж минимум на 20-25%

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Компания Bosch в Украине в 2021 году ожидает прирост продаж минимум на 20-25%

Компания Bosch в Украине в 2021 году ожидает прирост товарооборота минимум на 20-25% по сравнению с 2020 годом, когда этот показатель составил EUR130 млн, сообщил генеральный директор ООО "Роберт Бош Лтд" Виталий Бульда.

По его словам, по итогам первого квартала текущего года товарооборот вырос на 12% к аналогичному периоду прошлого года, но уже в мае отмечен прирост на 31% к маю-2020.

"Я уверен на 100%, что первое полугодие мы закончим с приростом 30% в евро. Тут и наша эффективная работа, но, кроме того, в последние месяцы, например в мае, много производителей говорило о повышении цен, и именно в мае имеем рекордный товарооборот, потому что наши клиенты тоже опасаются роста цен", - сказал он на онлайн-пресс-конференции в четверг.

Помимо этого, отмечает Бульда, из-за пандемии коронавируса украинцы стали меньше путешествовать и сэкономленные деньги инвестируют, в том числе, в товары Bosch – бытовую технику, электроинструменты, термотехнику.

"И самое интересное: мы видим очень большой рост по продаже автозапчастей. Почему? Из-за карантина абсолютно все, что может двигаться, что стояло годами, сегодня поднимается и выезжает на улицы Украины, и понятно, что эти люди покупают запчасти, в том числе наши",- отметил гендиректор.

"Что будет до конца года? Я хотел бы, чтобы мы удвоили товарооборот, но то, что это будет минимум 20-25%,, я уверен", - резюмировал он.

Как отметил Бульда, во многом успех компании будет зависеть от продолжающейся диджитализации процессов, активного поиска новых рынков и внедрения новых технологий группы Bosch в Украине.

"Если говорить о перспективах компании в Украине на ближайшие 5-10 лет, то мы будем динамично развиваться - от 20% до 30% (прирост - ИФ) в год в евро. Дополнительное развитие дадут не только наши традиционные бизнесы, но и новые технологии, которые начинаем внедрять: это и углеводная технология, и интернет вещей, и электрификация. Мы не только остаемся в Украине, но и динамично развиваемся", - заявил гендиректор.

Бульда также сообщил, что сегодня 95% сотрудников компании продолжают работать в режиме "хоум-офис".

"Основным фокусом остается забота о сотрудниках и партнерах. Мы прошли через COVID, но отслеживали каждый кейс, и сегодня уже несколько недель не выявлено ни одного случая заболевания", - рассказал он.

Компания Bosch в Украине начала работу в 1993 году. На сегодня в ней работают 352 чел. В 2008 году в пгт Краковец (Львовская обл.) открылся завод Holger Christiansen для восстановления стартеров.

В 2020 году объем продаж компании в Украине вырос на 7% к 2019 году – до EUR130 млн.

Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг. В группе к началу 2021 года работало около 394,5 тыс. сотрудников по всему миру. Деятельность группы ведется по четырем бизнес-направлениям: решения для мобильности, промышленные технологии, потребительские товары, строительные технологии и энергетика. Bosch - лидер в области интернета вещей, предлагает инновационные решения для "умного дома", промышленности 4.0 и автомобилей с интернет-подключением.

Группа Bosch в 2020 году сократила объем продаж на 6,4% к 2019 году – до EUR71,5 млрд, получила прибыль от операционной деятельности до вычета процентов и налогов (EBIT) в размере EUR2 млрд.

Теги: #bosch #товарооборот
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