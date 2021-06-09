Экономика

20:55 09.06.2021

Правительственный макропрогноз предполагает рост среднемесячной зарплаты на 4,4% в 2022г - постановление

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Правительственный макропрогноз предполагает рост среднемесячной зарплаты на 4,4% в 2022г - постановление

Правительственный макропрогноз предполагает рост среднемесячной зарплаты с учетом инфляции на 4,4% в 2022 году, а также на 6,1% и 5,6% в последующие два года, свидетельствует постановление на "Урядовом портале" от 31 мая №586.

Согласно документу, номинальный валовый внутренний продукт (ВВП) в 2022 году ожидается на уровне 5,368 тлн грн, а также 5,993 трлн грн и 6,651 трлн грн в 2023-2024 годах.

При этом годовая инфляция в среднем в 2022 году составит 7,2%, а на конец года (декабрь к декабрю) - 6,2%. В последующие два года рост средней годовой инфляции составит 6% и 5,2%, а на конец года (декабрь к декабрю) - 5,3% и 5% в 2023 и 2024 годах соответственно, указано в постановлении.

В целом макропрогноз предусматривает рост ВВП в 2022 году на 3,8%, в 2023-м -на 4,7% и в 2024-м - на 5%, свидетельствует макропрогноз.

При этом индекс производителей промышленной продукции в следующем году декабрь к декабрю вырастет на 7,8%, а в 2023-2024 годах - на 6,2% и 5,7% соответственно.

Согласно постановлению, среднемесячная зарплата сотрудников в 2022 году в Украине будет составлять 15,26 тыс. грн, в последующие два года - 17,16 тыс. грн и 19,06 тыс. грн соответственно.

Как указано в документе, рост уровня безработицы в следующем году ожидается на 8,5%, в 2023-м - на 8%, в 2024-м - на 7,8%.

Макроэкономический прогноз также предусматривает рост экспорта в следующем году на 6,5% при росте импорта на 9,2%. В 2023-м, как прогнозируется, экспорт вырастет на 7,7% при росте импорта на 9,4%, а в 2024-м эти показатели ожидаются на уровне 7,9% и 8,6% соответственно.

Дефицит торгового баланса в 2023 году предусмотрен в прогнозе на уровне 8,595 млрд грн, с дальнейшим увеличением до 10,623 млрд грн и 12,096 млрд грн в 2023 и 2024 годах, указано в документе.

Теги: #макропрогноз #кабмин
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