Экономика

18:12 09.06.2021

Верховный суд отказал Ostchem в выполнении решения Стокгольмского арбитража о долге ОПЗ на сумму свыше $300 млн – глава ФГИ

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Верховный суд отказал Ostchem в выполнении решения Стокгольмского арбитража о долге ОПЗ на сумму свыше $300 млн – глава ФГИ

Верховный суд удовлетворил обращение ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и Фонда госимущества (ФГИ) Украины и отказал компании Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа в выполнении решения Стокгольмского арбитража о взыскании свыше $300 млн с ОПЗ за поставки газа, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

"Это окончательное решение, которое не подлежит обжалованию. Точка… Если коротко, то теперь Ostchem не сможет добиться принудительного списания $250 млн долга с ОПЗ, а тем более - претендовать на все предприятие", – заявил он в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Сенниченко уточнил, что претензии Ostchem по основному долгу составляли $193 млн, еще $57 млн пени, а также $67,7 млн начисленных процентов.

"Я считаю, что этот вердикт суда – наглядное доказательство эффективности нашей работы", – подчеркнул глава Фонда.

По его словам, подача Ostchem исков в других странах теоретически возможна, однако на практике бессмысленна. "Добиваться взыскания долга по решению арбитража можно в тех странах, где находится имущество предприятия или его филиалы. Активы ОПЗ сосредоточены в Украине и теперь защищены от подобного сценария", – пояснил он.

Сенниченко отметил, что это очень важное решение для проведения прозрачной приватизации завода, так как теперь любой потенциальный покупатель может быть уверен: его право собственности на ОПЗ не смогут оспорить кредиторы.

"Мы в Фонде убеждены, что это поможет расширить пул потенциальных покупателей и кардинально повысить стоимость актива", – сказал глава приватизационного ведомства.

По его мнению, решение Верховного суда защищает предприятие от претензий кредиторов в Украине, его счета не могут быть арестованы, продукцию, как и другое имущество, не смогут изъять.

"Мы лишили Ostchem возможности шантажа и любого влияния на операционную деятельность ОПЗ, а значит, возможные переговоры о реструктуризации или других соглашениях будут исключительно конструктивными. Новый собственник сможет отладить работу завода и прийти к такому соглашению с Group DF, которое устроит стороны", – сказал Сенниченко.

Как сообщалось, в 2016 году Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма постановил взыскать с ОПЗ в пользу Ostchem Holding Limited $250 млн за газ, который компания поставляла на завод в 2013 году.

В марте 2017 года постановлением городского суда Южного данное решение было легализовано на территории Украины. Справедливость этого постановления также признал Апелляционный суд Одесской области. В июле 2018 года Верховный суд отменил эти решения.

Вновь добиться позитивного для себя решения Ostchem смог в Киевском апелляционном суде в апреле 2019 года. Согласно документу, обнародованному в Едином реестре судебных решений (ЕРСР), ОПЗ в соответствии с решением Стокгольмского арбитража от 25 июля 2016 года должен был заплатить Ostchem почти $193,26 млн основного долга и $57,98 млн штрафов.

ОПЗ возражал против такого определения украинского суда, отмечая, что предприятие с середины 2018 года было остановлено и выполнение решения Стокгольмского арбитража приведет к банкротству и угрозам техногенной и экологической катастрофы. Помимо этого, ФГИ заявлял, что заключенные контракты ОПЗ и Ostchem являются ничтожными. ОПЗ и ФГИ продали апелляцию в Верховный суд.

Ostchem Holding Limited – холдинговая группа, объединяющая группу химических предприятий, которые производят минеральные удобрения, органические кислоты, диоксид титана, кальцинированную соду, жидкий азот и другие химические продукты. Входит в состав финансово-промышленной группы Group DF украинского предпринимателя Фирташа.

ОПЗ в 2020 году выпустил 821,2 тыс. тонн карбамида, что в 2,5 раза превышает показатель 2019 года и является рекордом высоким за последние пять лет. На его производственных мощностях было также произведено 96,5 тыс. тонн товарного аммиака, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Теги: #фги #сенниченко #ostchem
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