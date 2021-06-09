Глава ФГИ: Мы лишили Ostchem возможности шантажа ОПЗ

Блиц-интервью главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко агентству "Интерфакс-Украина"

Автор: Дмитрий Кошевой

- Принятое решение означает отказ по сути от выполнения в Украине решения Стокгольмского арбитража по спору Ostchem Дмитрия Фирташа с ОПЗ? Или оно связано с какими-то процедурными нарушениями со стороны Ostchem и фактически означает лишь очередную отсрочку во времени его исполнения?

- Я хотел бы начать с того, что Фонд госимущества ведет системную работу по защите интересов государства в судах. И не только государства, но и граждан Украины, ведь по факту каждый гражданин является акционером государственных компаний. На наших юристах колоссальная нагрузка - почти 2 тыс. судебных дел! В рамках этих дел мы защищаем интересы госпредприятий, отстраняем от управления подконтрольный олигархам менеджмент, пересматриваем сомнительные контракты, возвращаем государству имущество, которое незаконно оказалось в частных руках.

И победа в деле Ostсhem - далеко не единственная. Из последних также вспомнить кейс завода "Большевик". Мы полтора года судимся, чтобы вернуть заводу здания, безосновательно присвоенные в 2019 году, уже победили в Верховном суде. Также среди громких дел иск о возврате в госсобственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" (в СМИ ее бенефициаром называли народного депутата Виктора Медведчука, однако руководимая им ОПЗЖ опровергла такие заявления -- ИФ), заседание по которому назначено на 14 сентября.

Возвращаясь к вашему вопросу. Верховный суд удовлетворил апелляцию ФГИ и ОПЗ и отказал Ostchem в выполнении решения Стокгольмского арбитража. Это окончательное решение, которое не подлежит обжалованию. Точка. Я считаю, что этот вердикт суда – наглядное доказательство эффективности нашей работы.

- Какие последствия такое решение будет иметь для завода? Каков риск для ОПЗ в случае, если Ostchem в этой ситуации пойдет за исполнением решения в суды других стран?

- Если коротко, то теперь Ostchem не сможет добиться принудительного списания $250 млн долга с ОПЗ, а тем более - претендовать на все предприятие.

Что касается подачи исков в других странах. В теории - это возможно. На практике – бессмысленно. Добиваться взыскания долга по решению арбитража можно в тех странах, где находится имущество предприятия или его филиалы. Активы ОПЗ сосредоточены в Украине и теперь защищены от подобного сценария.

- Как повлияет это решение на процесс приватизации завода и интерес к нему инвесторов?

- Безусловно, это очень важное решение для проведения прозрачной приватизации завода. Теперь любой потенциальный покупатель может быть уверен, что его право собственности на ОПЗ не смогут оспорить кредиторы. Мы в Фонде убеждены, что это поможет расширить пул потенциальных покупателей и кардинально повысить стоимость актива.

- Ранее рассматривался вопрос о целесообразности заключения какого-то мирового соглашения с Ostchem или материнской Group DF, если не государством, то будущим владельцем ОПЗ по итогам приватизации. Такое решение Верховного суда, на ваш взгляд, исключает необходимость общаться с Group DF по вопросу урегулирования этого долга?

- Решение Верховного суда защищает предприятие от претензий кредиторов в Украине. Счета не могут быть арестованы, продукцию, как и другое имущество, не смогут изъять. Новый собственник сможет отладить работу завода и прийти к такому соглашению с Group DF, которое устроит стороны.

Мы лишили Ostchem возможности шантажа и любого влияния на операционную деятельность ОПЗ, а значит возможные переговоры о реструктуризации или других соглашениях будут исключительно конструктивными.

- Какова на сегодня сумма долга - основная плюс проценты и штрафы?

- Претензии Ostchem по основному долгу составляли $193 млн, еще $57 млн пени, а также $67,7 млн начисленных процентов.