Экономика

15:56 09.06.2021

"Укрзализныця" за лето сдаст в аренду торговые площади 24 вокзалов, в долгосрочной перспективе 11 вокзалов передаст в концессию

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"Укрзализныця" за лето сдаст в аренду торговые площади 24 вокзалов, в долгосрочной перспективе 11 вокзалов передаст в концессию

АО "Укрзализныця" начинает передачу в долгосрочную аренду коммерческих площадей 24 железнодорожных вокзалов, сообщается на сайте компании в среду.

За летние месяцы "Укрзализныця" через систему "ProZorro.Продажи" планирует передать в аренду более 41,5 тыс. кв. м площадей 24 вокзалов.

По словам главы правления компании Ивана Юрика, которые приведены в сообщении, от передачи в аренду указанных площадей "Укрзализныця" планирует получать в месяц не менее 8,4 млн грн, а в год - более 100 млн грн.

"Большинство этих площадей нам уже годами не приносили прибыли. До сих пор максимальный объем арендных площадей по всем вокзалам совокупно составлял чуть более 9,5 тыс. кв. м. Мы меняем эту ситуацию, ведь отведенные для торговли зоны должны приносить доходы компании, а не убытки на их содержание. Однако в долгосрочной перспективе – планируем подготовить 11 вокзалов в концессию", - пояснил Юрик.

К концу лета "Укрзализныця" планирует передать в аренду коммерческие площади следующих вокзалов: "Казатин", "Запорожье-1", "Днепр-Главный", "Хмельницкий", "Сумы", "Белая-Церковь", "Полтава", "Тернополь", "Ривно", "Фастов", "Винница", "Т. Шевченко", "Чоп", "Ужгород", "Черновцы", "Коломыя", "Ивано-Франковск", "Одесса-Главная", "Николаев", "Львов", "Жмеринка", "Херсон", "Киев-Пассажирский" и "Харьков".

"Передача в аренду коммерческих объектов вокзалов на срок от трех лет позволит привлечь надежных арендаторов. Работая по долгосрочным договорам, они будут заинтересованы инвестировать в эти объекты аренды, поэтому пассажиры смогут получить на вокзалах максимально качественные услуги", - сказал Юрик.

Теги: #аренда #укрзализныця #вокзалы
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