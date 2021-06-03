Кабмин зарегистрировал в Раде "ресурсный" законопроект

Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект с поправками в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений, так называемый ресурсный законопроект (№5600).

Согласно тексту документа на сайте Верховной Рады, законопроект предлагает проиндексировать ставки акцизного налога на алкоголь, экологического налога и ренты за пользование радиочастотным ресурсом с учетом инфляции в 2020 году и увеличить на 5%, а также на 14,5% поднять ставку ренты за недропользование.

Помимо этого, правительство предлагает предоставить право налоговым органам взыскать налоговый долг без обращения в суд, обеспечить налоговым залогом доначисленных по итогам проверок сумм на время административного или судебного обжалования. Также законопроект содержит предложение ограничить в праве выезда руководителя компании за границу до полного погашения налогового долга, а также уполномочить Госналоговую получать запрос на информацию от налогоплательщика не только по факту правонарушения, но и по другим вопросам, связанным с налогообложением и возможными нарушениями.

Законопроект также предусматривает обложение налогом на доходы физлиц (18%) доходов, полученных от продажи на протяжении года третьего и последующих объектов недвижимости.