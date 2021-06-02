Экономика

15:35 02.06.2021

Кабмин повысил предельную цену продажи бензина на 0,56 грн/л и дизтоплива – на 0,62 грн/л

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Кабмин повысил предельную цену продажи бензина на 0,56 грн/л и дизтоплива – на 0,62 грн/л

Кабинет министров Украины уточнил механизм расчета НАК "Нафтогаз" средней стоимости топлива, в результате чего предельная цена бензина и дизельного топлива (ДТ) вырастет - соответственно на 0,56 грн/л и на 0,62 грн/л.

Соответствующее решение об изменениях к п.41/4 постановления №1236 от 9 декабря 2020 года правительство приняло на заседании в среду.

Согласно решению Кабмина, средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ плюс затраты на логистическое обеспечение и другие затраты, согласно внешним экономическим договорам в размере $27/тонна, что, по расчетам агентства "Интерфакс-Украина", добавит к стоимости литра бензина 0,56 грн, к ДТ – 0,62 грн/л.

В постановлении №474 от 14 мая, дополнившем постановление №1236 от 9 декабря пунктом 41/4, логистические и другие затраты не учитывались при расчете средней стоимости топлива.

Как сообщалось, Кабмин объяснил необходимость уточнения механизма расчета "Нафтогазом" средней стоимости топлива практикой применения государственного регулирования ценообразования в этой сфере.

Министерство экономики 2 июня опубликовало среднюю стоимость бензинов в размере 24,92 грн/литр и дизтоплива – 20,91 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации на АЗС на первую декаду июня.

Таким образом, по сравнению с третьей декадой мая средняя цена бензина увеличена на 0,08 грн/литр, ДТ – на 0,02 грн/литр.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 29,92 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 27,91/грн.

Правительство постановлением №474 от 14 мая 2021 года установило на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/л и бензина – не выше 5 грн/л.

Теги: #цена #дизтопливо #бензин
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