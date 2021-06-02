Минэнерго вскоре презентует проект новой модели ПСО в э/э, предусматривающую защиту малообеспеченных потребителей

Министерство энергетики в ближайшее время предоставит проект новой модели возложения спецобязательств участников рынка электрической энергии (ПСО), передает Энергореформа.

Новый документ – проект новой модели и методики ПСО – обязательно будет предусматривать защиту малообеспеченных слоев населения, отметило Минэнерго в своем пресс-релизе во вторник.

При этом министерство обратило внимание, что сейчас идут дискуссии с участниками рынка и готовится комплексное решение серьезных проблем на рынке электроэнергии, а модель ПСО, на основе которой формируются тарифы на электроэнергию для населения, находится на стадии разработки.

Как сообщалось ранее, глава Минэнерго Герман Галущенко, выступая в Верховной Раде в день своего назначения на должность 28 апреля отмечал, что Минэнерго к 1 июля 2021 года представит новую модель специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения.

По его словам, новая модель будет учитывать все вопросы обеспечения населения электроэнергией, в том числе рассматривается вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потребления.

То, что рассматривается дифференциированный подход к определению тарифов на электроэнергию для разных категорий потребителей, отмечал позже народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк, а также глава НАЭК "Энергоатом", задействованного в ПСО по населению наряду с ЧАО "Укргидроэнерго", Петр Котин.