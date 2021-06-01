Экономика

19:37 01.06.2021

Международные партнеры ожидают плана действий правительств по реформе корпуправления для возобновления участия в номинационном комитете

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Международные партнеры ожидают плана действий правительств по реформе корпуправления для возобновления участия в номинационном комитете

Международные партнеры Украины ожидают от правительства плана действий в реформе корпоративного управления для возобновления своего участия в номинационном комитете по отбору кандидатов в наблюдательные советы госпредприятий, сообщили агентству в пресс-службе IFC.

"Пока не будет ясности относительно плана действий в рамках реформы корпоративного управления, неголосующие члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов в независимые члены набсоветов государственных предприятий, представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Международной финансовой корпорации (IFC), Международного валютного фонда (МВФ), а также бизнес-омбудсмен в Украине прекратили участие в работе этой комиссии", – пояснили в IFC.

В настоящее время срок возобновления участия в комиссии независимых экспертов не анонсируется, добавили в пресс-службе.

IFC также призвала руководство страны возобновить неуклонное соблюдение курса реформ, что позволит разблокировать инвестиции, позволить стране выйти из кризиса и реализовать свой потенциал.

"Улучшение корпуправления в украинских госпредприятиях доныне было одной из ключевых реформ. К сожалению, в последнее время имели место много случаев, когда надлежащие практики корпуправления были заменены самоправными решениями правительства", – добавили в Международной финансовой корпорации.

Как сообщалось, в понедельник премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с предствителями номинационного комитета предложил разработать дорожную карту по дальнейшему проведению корпоративной реформы в Украине. Премьер выразил надежду, что в первой половине июня состоится заседание комитета.

Из-за конфликта вокруг смены главы правления и набсовета "Нафтогаза" независимые члены номинационного комитета временно покинули его, тем самым заблокировав его работу.

Согласно украинскому законодательству и нормативной базе, в набсоветах крупнейших госкомпаний большинство членов должно быть независимым, их отбирает рекрутер и номинационный комитет с совещательными голосами доноров, утверждает - Кабмин.

Возглавляет номинационный комитет глава регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар. В состав комитета входят три представителя правительства (от Минэкономики, Минфина и органа управления предприятия) и пять независимых члена, в частности, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы Маттео Патроне, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, а также бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий. По данным агентства "Интерфакс-Украина", в апреле в первом после долгого перерыва заседании комитета помимо представителей государства участвовал лишь Свенчицкий, а после конфликта вокруг "Нафтогаза" в конце месяца все независимые члены заявили о приостановке работы. Недавно Кабмин расширил круг независимых членов до пяти за счет представителя ЕС.

В начале мая Кабинет министров продлил на два месяца – до трех месяцев – предельный срок рассмотрения номинационным комитетом претендентов на должности руководителей особо важных для экономики предприятий.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", с 1 мая отсутствуют набсоветы в 12 крупных компаниях, контрольные пакеты которых переданы Фонду госимущества Украины. В этом списке, в частности, Одесский припортовый завод (ОПЗ), "Центрэнерго", "Турбоатом", "Энерготяжмаш", пять подконтрольных государству облэнерго (без "Тернопольоблэнерго"), "Харьковэнергосбыт", Днепровская и Криворожская ТЭЦ.

Теги: #корпуправление #украина #мфо
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