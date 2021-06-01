Экономика

17:54 01.06.2021

Нардеп Герега настаивает на необходимости снижения ставок эквайринга до европейского уровня

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Нардеп Герега настаивает на необходимости снижения ставок эквайринга до европейского уровня

Народный депутат Александр Герега выступил за постепенное снижение банковской комиссии за расчеты карточками и регулирование ставок эквайринга на законодательном уровне.

"Ставки эквайринга (комиссии банков за расчеты пластиковыми карточками) в Украине сильно завышены по сравнению с европейскими. В Украине такая комиссия составляет примерно 2%, а иногда доходит до 3%, в то время как в странах ЕС она составляет около 1%, так как межбанковская комиссия не превышает 0,3% для кредитных и 0,2% для дебетовых карт. В итоге завышенные ставки эквайринга, которые устанавливают монополисты, ложатся на плечи бизнеса и конечного потребителя. Ведь, в конце концов, эти расходы закладываются в цену товаров на полках магазинов", - написал Герега на своей странице в социальной сети Facebook.

По его убеждению, от снижения ставок эквайринга в Украине до уровня европейских стран выигрывают не только предприниматели, но и потребители. При этом нардеп уверен, что объявленная Национальным банком Украины (НБУ) идея подписания меморандума с международными платежными системами не способна решить проблему, поскольку предложенный план и предельные размеры снижения интерчейндж не соответствуют европейскому подходу и превышают ставки в ЕС втрое.

"Сейчас в Украине есть реальная возможность урегулировать этот вопрос в рамках законопроекта №4364, предусмотрев норму, которая будет устанавливать предельный размер такой комиссии. Соответствующие обращения и заявления от бизнес-ассоциаций уже неоднократно получали правительство и народные депутаты, и у нас еще есть время, чтобы поддержать эти конструктивные предложения. Самый простой способ это сделать – инициировать пересмотр решения комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по законопроекту № 4364 ко второму чтению, для учета интересов украинских предпринимателей и приведения законодательства Украины в части регулирования межбанковской комиссии (интерчейндж) к европейским стандартам", - отметил Герега.

Напомним, 12 апреля 2021 ведущие бизнес-ассоциации Украины выступили с совместным заявлением о необходимости законодательного урегулирования предельного размера комиссии интерчейндж путем принятия поправок к законопроекту№4364. В частности, чтобы привести украинское законодательство в соответствие с требованиями ЕС, они предлагали установить предельные размеры комиссионного вознаграждения за интерчейндж на уровне 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных карт.

В качестве разумного компромисса с платежными системами и банковскими учреждениями бизнесом было предложено постепенное уменьшение комиссии интерчейндж течение трех лет: 1% с 1 июля 2021 года, 0,75% с 1 июля 2022 года, 0,50% с 1 июля 2023 года, 0,20-0,30% с 1 июля 2024 года.

При этом бизнес не поддержал инициированный НБУ и международными платежными системами меморандум о постепенном снижении межбанковской комиссии (интерчейндж) до 0,9%. По оценкам бизнес-ассоциаций, такое решение не приведет к снижению размера комиссионного вознаграждения за эквайринг и является фактически попыткой затормозить процесс надлежащего урегулирования затронутой проблемы на законодательном уровне.

Теги: #эквайринг #эпицентр #герега
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