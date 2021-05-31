"Эпицентр Агро" засеял яровыми с/х культурами 82% обрабатываемых земель

Группа компаний "Эпицентр К", развивающая аграрное направление "Эпицентр Агро" с 2016 года, засеяла яровыми культурами 82% своего земельного банка - 133,5 тыс. га, в том числе 76,2 тыс. га кукурузой и 54 тыс. га подсолнечником, сообщил агропроизводитель в пресс-релизе в понедельник.

"Три года подряд мы отдавали предпочтение высокоолеиновому подсолнечнику, на который был высокий спрос на рынке со стороны пищевой промышленности. Однако пандемия и локдаун существенно повлияли на работу ресторанов и фастфудов, в результате весной 2021 года компания уменьшила долю высокоолеиновых семян до 50%, или до 28 тыс. га", - отметила руководитель центрального офиса агрохолдинга "Эпицентр Агро" Светлана Никитюк, цитируемая в пресс-релизе.

По данным компании, сев яровых культур осуществлен в допустимо-оптимальные сроки.

Агропроизводитель уточнил, что засеял 2,3 тыс. га кормовой группой с/х культур для обеспечения потребностей животноводческого направления, 1,23 тыс. га - нишевыми культурами (голосеменная тыква, гречка и органическая соя), 0,8 тыс. га отведено под капельное орошение посевов гибридов кукурузы и подсолнечника.

"Сегодня посевы всех культур находятся в хорошем состоянии: проводится уход за посевами озимой пшеницы, озимого рапса и яровых культур: внесение средств защиты растений, микроэлементов, внекорневые подкормки и другие агрономические операции", - подытожил директор по производству агрохолдинга Богдан Черемха.

Как сообщалось, ООО "Эпицентр К" имеет в Украине сеть одноименных торговых центров, оно было создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

"Эпицентр К" также развивает аграрное направление бизнеса с 2016 года. Обрабатывает свыше 160 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях. В состав группы также входят 20 животноводческих ферм и 14 элеваторных комплексов общим объемом одновременного хранения 1,5 млн тонн.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей на сентябрь 2020 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).