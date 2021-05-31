Экономика

13:46 31.05.2021

В "Укрзализныце" обновят набсовет, затем правление - глава ВСК Гришина

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В "Укрзализныце" обновят набсовет, затем правление - глава ВСК Гришина

В ближайшее время планируется объявить конкурс на новых членов набсовета "Укрзализныци", заявила Юлия Гришина - председатель временной следственной комиссии Верховной Рады, созданной для проверки и оценки состояния компании.

"Уже в ближайшее время будет объявлен конкурс на новых членов наблюдательного совета "Укрзализныци, которые, в свою очередь, выберут новое правление компании", - написала он на своей Facebook-странице.

"Сегодня разговаривала с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром инфраструктуры Александром Кубраковым. Премьер-министр согласился со всеми доводами членов ВСК относительно критического состояния украинской железной дороги, а главное - взял к выполнению рекомендации следственной комиссии", - отметила она.

Гришина также обсудила с генпрокурором Ириной Венедиктовой активизацию работы по расследованию коррупции в "Укрзализныце".

"Убеждена, что уже в ближайшее время при поддержке генерального прокурора мы, наконец, получим ожидаемый результат противодействия преступности на железной дороге", - заявила она.

Как сообщалось, ранее ВСК Рады признала неудовлетворительной работу набсовета "Укрзализныци", предлагает Кабмину уволить правление компании.

Теги: #набсовет #укрзализныця #вск
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