Экономика

18:14 28.05.2021

"Укравтодор" будет сотрудничать с американской Bechtel Corporation по проекту строительства Киевской обходной дороги

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"Укравтодор" будет сотрудничать с американской Bechtel Corporation по проекту строительства Киевской обходной дороги

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и американская Bechtel Corporation подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в реализации проекта строительства обходной дороги вокруг Киева (КОД), сообщило Министерство инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook в пятницу.

"Киевская обходная дорога является одним из ключевых объектов президентской программы "Большое строительство", ведь ее создание позволит решить наболевшие транспортные проблемы столицы, улучшить международное автомобильное сообщение. Совместная работа "Укравтодора" и одного из лидеров инфраструктурных проектов в мире позволит найти оптимальные технические и финансовые решения для воплощения проекта", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Отмечается, что данный проект предусматривает сооружение полукольца общей протяженностью около 150 км. Это поможет вывести транзитные потоки движения транспортных средств за пределы Киева и соединит ключевые автодороги М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса и Н-01 Киев - Знаменка. Далее объединит автомобильные дороги Н-08 Борисполь - Мариуполь и М-03 Киев - Харьков и обход Броваров.

С конца 2020 года "Укравтодор" начал разработку проектной документации, включая землеотвод, для участков прохождения КОД: первый участок - от М-07 Киев - Ковель - Ягодин к М-06 Киев - Чоп протяженностью 18,1 км; второй - от М-06 Киев - Чоп до М-05 Киев - Одесса (35,2 км); третий - от М-05 Киев - Одесса в Н-01 Киев - Знаменка протяженностью 22,9 км; четвертый - строительство мостового перехода через р. Днепр с подходами к Н-01 Киев - Знаменка и Гора - Рогозов (25,7 км); пятый - от Гора - Рогозов до М-03 Киев - Харьков (9,7 км).

В настоящее время, по данным Мининфраструктуры, три участка уже проектируются, еще по одному участку продолжаются тендерные процедуры.

Bechtel Overseas Corporation - мировой лидер по инжинирингу, закупкам и строительству. 22 года подряд занимает первое место в рейтинге Engineering News, входит в список 400 крупнейших подрядчиков США.

Компания была основана в 1898 году, сейчас является крупнейшей строительной компанией в США с проектами в 160 странах на семи континентах.

Bechtel специализируется на инфраструктуре, ядерной, безопасности и экологической областях, оперирует на рынке нефти, металлургии, газа и химикатов. Предоставляет услуги на всех этапах от планирования и инвестиций и до запуска и эксплуатации.

Теги: #укравтодор #bechtel_corporation #меморандум
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