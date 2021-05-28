Экономика

16:34 28.05.2021

Украина планирует ограничить использование фосфатов в моющих средствах

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Украина планирует ограничить использование фосфатов в моющих средствах

Специалисты Минприроды, Минэкономики, Государственной службы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей и Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции работают над проектом постановления, постепенно уменьшающего содержание фосфатов и соединений фосфора в моющих средствах бытового и промышленного назначения.

Как сообщается в пресс-релизе Госпродпотребслужбы, Кабинет министров разрабатывает проекта постановления "О внесении изменений в Технический регламент моющих средств" совместно с вышеуказанными ведомствами.

"Многие производители моющих средств в других странах уже отказались от использования фосфатов, которые могут негативно повлиять на здоровье людей и состояние окружающей среды, и перешли на более безопасные альтернативы. Госпродпотребслужба поддерживает принятие этого важного решения в Украине", - цитируется в пресс-релизе глава ведомства Владислава Магалецкая.

Постановлением планируется внести изменения в Технический регламент моющих средств, а также обновить перечень национальных стандартов по методам испытания моющих средств и внести изменения в ряд других документов.

На рассмотрение Кабмина также будет внесен проект плана мероприятий о госнадзоре и госконтроле продукции на соответствие моющих средств требованиям техрегламента.

Теги: #фосфаты #моющие_средства
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