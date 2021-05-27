Экономика

16:47 27.05.2021

Cereal Planet прекращает бизнес в Украине и продает активы

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Cereal Planet прекращает бизнес в Украине и продает активы

Группа компаний Cereal Planet не видит перспектив для работы в Украине из-за низкой динамики развития в отрасли производства круп и продает свой украинский актив - дочернее предприятие ООО "Олимп" (Харьков) после полученных EUR6,71 млн чистого убытка в четвертом квартале 2020 года.

Согласно аудированному отчету Cereal Planet PLС (холдинговая компания группы, Кипр) на Варшавской фондовой бирже в четверг, компания рассматривает варианты переноса производственных мощностей в ЕС. Производитель круп уточнил, что имеет возможность открыть кредитную линию для покупки новых производственных активов в Европе.

По данным отчета, Cereal Planet в 2020 году сократила выручку в 22,5 раза по сравнению с 2019 годом – до EUR41,4 тыс., чистую прибыль на 38,2% - до EUR2,1 тыс., ее активы сократились в 3,5 раза – до EUR85,35 тыс.

Компания уточнила, что больше не владеет производственными мощностями, но при этом по итогам 2020 года она нарастила производство круп на 37% по сравнению с 2019 годом – до 45,2 тыс. тонн. За отчетный период производство гороха составило 22,5 тыс. тонн (+88%), гречихи – 9,6 тыс. тонн (+28%), булгура – 5,8 тыс. тонн (-7%), пшена – 3,1 тыс. тонн (-15%).

Cereal Planet выпускала весовые крупы под ТМ "ОЛИМП" - четыре линейки продукции: "Булгур", "Ридлана", "Майфайна", "Златокосица", под ТМ "Люба ферма" - кормосмеси для животных.

Собственниками компании являются Александр Славгородский, Анатолий и Александр Власенко (по 30,93% акций) и другие владельцы (7,2%).

Теги: #cereal_planet #продажа #бизнес
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