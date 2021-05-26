Рынок недвижимости Украины имеет тенденцию к росту - эксперт

Рынок недвижимости Украины находится на стабильном уровне с тенденцией к росту, сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита на форуме "Городская и загородная недвижимость-2021".

"Количество сделок растет ежегодно. По данным Минюста, за первый квартал 2019 г. осуществлено 87279 операций с недвижимым имуществом, за аналогичный период 2020 95 509, в первом квартале нынешнего года – уже 111 276 транзакций", - сообщил Пита.

По мнению эксперта, такая тенденция связана с тем, что недвижимость остается достаточно стабильным и надежным объектом инвестирования.

"Недвижимость всегда была надежным и понятным объектом инвестирования, как для сохранения инвестиций, так и для их приумножения. Следовательно, стоимость недвижимости в ближайшей перспективе будет расти", - прогнозирует он.

Эксперт также сообщил, что в 2020 году почти 68% сделок на вторичном рынке Украины заключались без торга по стартовой цене, с которой риелторы выходили на рынок. В то же время в 2019 году этот показатель был на уровне 71%.

О достаточном интересе к недвижимости со стороны покупателей говорит и относительно небольшой срок экспозиции с момента выхода на рынок объекта до момента его продажи. По данным Питы, в большинстве случаев он составляет месяц.

"В 2021 году по всем признакам данная тенденция будет сохранена", - отметил он.

Эксперт отметил значительную разницу в крупнейших городах Украины в стоимости социального жилья (малогабаритных квартир советской эпохи площадью до 35 кв. м).

По данным Питы, самая высокая цена на социальное жилье в столице - $ 950-1000/кв. м, самая низкая – в Днепре, $500-550/кв. м. В Харькове стоимость социального жилья составляет $550-570 / кв. м, во Львове - около $800/ кв. м, а в Одессе - $700-750/кв. м.

В 2021 году рост цен на такое жилье составит в среднем 5-7%, прогнозирует эксперт.

"Люди и в дальнейшем покупать социальное жилье. И несмотря на его довольно низкое качество по сравнению с квартирами в новостройках, спрос остается постоянным, что скажется на ценах", - подытожил Пита.